Versión mexicana de The Office estrena primer vistazo con elenco y trama revelados

Esta semana se compartió en redes sociales el primer avance de la versión mexicana de "The Office", la icónica serie estadounidense que, con los años, se transformó en un fenómeno global al revolucionar la comedia televisiva mediante situaciones cotidianas del entorno laboral.

Grabada bajo el formato de "falso documental", la serie busca retratar un ambiente con el que los espectadores puedan sentirse identificados tanto emocional como culturalmente. Su humor, que provoca incomodidad al reflejar dinámicas y relaciones laborales reales, ha logrado atraer a públicos de todas las edades.

¿De qué trata "La Oficina"?

Producida por Gaz Alazraki, la serie sigue a Jerónimo Ponce III, un hombre común que intenta ganarse el respeto necesario para heredar la empresa familiar "Olimpo", una compañía de jabones fundada en 1975 en Aguascalientes.

El elenco incluye a Fernando Bonilla como Jerónimo, el torpe e inexperto jefe; Edgar Villa como Aniv Rubio, ejecutivo de ventas; Elena del Río como Sofi Campos, responsable del servicio al cliente; y Fabrizio Santini como Memo Guerrero, otro ejecutivo de ventas y el "rompecorazones" de la oficina.

El cineasta mexicano Gaz Alazraki, reconocido por dirigir películas como Nosotros los Nobles (2013) y El padre de la novia (2022), así como la serie de Netflix Club de Cuervos—nominada al Emmy Internacional a Mejor Comedia—está al frente de esta producción.

¿Cuándo se estrena y en dónde verla?

Esta serie se integrará al catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video el próximo año. En las plataformas digitales, los usuarios ya han reaccionado a estos pequeños adelantos, compartiendo sus primeras expectativas en cuanto al desarrollo del proyecto nacional.

Mientras algunos internautas aseguran que el reto de mantener la esencia original será enorme y con muchos desafíos de por medio, otros mantienen la mente abierta ante esta nueva versión que sin duda traerá un buen rato de carcajadas con nuevas referencias a la cultura popular mexicana.

Esta serie ha sido adaptada en 14 versiones diferentes en todo el mundo, contando la versión original británica y la popular estadounidense, así como otras adaptaciones internacionales en países como Alemania, Francia, Chile, Canadá, Israel, Suecia, India y Polonia.

