Aquellos que disfrutan del cine familiar, entre las películas de animación para los más pequeños de casa está Frankie y los monstruos, que ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad.

Frankie y los monstruos. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La cinta basada en la novela gráfica de Guy Bass titulada La maravillosa historia de Carapuntada, narra la trama desarrollada en el laboratorio de un castillo, en lo alto de un pequeño pueblo.

Ahí, el profesor más loco de todos despierta creaciones monstruosas, para luego olvidarse de ellas. Frankie, la primera creación del profesor es quien cuida del resto de los monstruos.

Cuando un destartalado circo de fenómenos llega a la ciudad y su dueño, Fulbert Freakfinder, conoce a Frankie lo ve inmediatamente como su nueva atracción, le promete fama, fortuna y un hogar con amor.

Frankie y los monstruos

De Steve Hudson y Toby Genkel.

Reino Unido, 2025.

XM