Fallece Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

El grupo estadounidense Limp Bizkit confirmó el fallecimiento de su bajista, Sam Rivers, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, los integrantes expresaron su pesar por la pérdida de quien fuera parte esencial de la agrupación desde sus inicios.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, inicia el comunicado firmado por Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal. El texto, acompañado de una fotografía. No especifica las causas del deceso.

En el mensaje, la banda destacó el papel fundamental que Rivers tuvo en el sonido y la historia de Limp Bizkit, una de las agrupaciones más representativas del Nu metal de finales de los años noventa. “Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, se lee en el comunicado.

El grupo recordó también los años compartidos en el escenario y en el estudio de grabación, así como la energía que Rivers aportó al proyecto desde su fundación. “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, expresaron.

La publicación subraya el vínculo personal y artístico que el bajista mantenía con el resto de los integrantes, quienes lo describieron como una figura clave tanto dentro como fuera de la banda. “Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas”, continúa el mensaje.

Limp Bizkit aseguró que la huella de Rivers permanecerá viva en la memoria de la banda y en la música que compartieron a lo largo de más de dos décadas. “Su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluye el comunicado.

Sam Rivers, nacido en Jacksonville, Florida, fue miembro fundador de Limp Bizkit junto con Fred Durst y John Otto. Con su bajo distintivo y su presencia escénica, contribuyó a definir el estilo del grupo, que fusionó elementos del metal alternativo, el hip hop y el funk. Su nombre figura en algunos de los discos más emblemáticos de la banda, como Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), materiales que consolidaron a Limp Bizkit en la escena internacional.

Durante los primeros años del siglo, el grupo alcanzó gran popularidad gracias a temas como Break Stuff, Nookie, My Generation y Rollin’, que marcaron una época dentro del nu metal y los llevaron a los principales festivales y escenarios del mundo.

Rivers, conocido por su estilo rítmico y su capacidad para equilibrar las influencias del hip hop con la energía del metal, fue una pieza fundamental en la estructura sonora de la banda. A lo largo de su carrera también participó en proyectos paralelos y colaboraciones con otros músicos, aunque siempre mantuvo su vínculo con Limp Bizkit.

Limp Bizkit tiene programado un concierto en la Ciudad de México el próximo sábado 29 de noviembre en la Explanada Azteca. Hasta ahora, la banda no ha informado si realizará cambios en su calendario de presentaciones.

