Dueña de su tiempo

El momento que ahora vive Edith Márquez en su vida y en su carrera obedece a mirar todo con mayor tranquilidad, la cantante ve desde otra perspectiva el éxito y ha aprendido a disfrutarse de sí misma, de cuidarse, de sentirse bella y por ende, transmite a su público y a quienes la rodean, esa felicidad que irradia. Previo a su presentación del 25 de mayo en el Auditorio Telmex, la estrella de “Mi error, mi fantasía”, conversa en entrevista este instante tan pleno por el que atraviesa.

“Siempre había estado al pendiente de mí, pero ahora me pongo en primer lugar, porque no es egoísmo, porque si yo no estoy bien, no puedo estar bien con mis hijos o con mi familia, mis papás o mi trabajo, todo en general en la vida. Un día decidí hacer ejercicio y ya voy a cumplir un año de estar entrenando TRX, bastante fuerte, y la verdad es que vi un cambio bastante notorio en mí y me encantó porque ahora me canso menos cuando canto, subo, bajo, me cambio o vuelvo a cantar. Y es que no solo hay que hacer ejercicio por la vanidad, también por la salud. De junio del año pasado para acá, por fin me puse las pilas y me preocupé por mí y por hacer cosas que a mí me hacen bien, que me gustan y que me llenan el alma”.

Dice Edith que ella representa una empresa, una marca y también por eso es que tiene que cuidarse, mimarse y quererse. “No puedo descuidar mi salud porque entonces por lo que he visto y me he preocupado, no saldría bien. Yo solo tengo este proyecto de vida, esta carrera y esta oportunidad, así que lo estoy aprovechando al máximo y estoy al pendiente de todos y cada uno de los detalles”.

Edith es hoy en día, de las pocas cantantes que tiene importantes conciertos en distintos foros masivos. No solo estará en el Telmex, también llega a la Arena Ciudad de México y a la Arena Monterrey, en las tres ciudades más importantes del país.

“Yo siempre le pido a Dios que nunca me quite la capacidad de sorprenderme en la vida, porque si bien alguna vez soñé con consolidar mis sueños y realizar mi carrera y que pudiera llegar al corazón del público, hoy que lo estoy logrando, veo que ha valido la pena tantos años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de dedicación y de entrega. Estoy hablando que desde los 11 años (está en el medio) y cumplí el 5 de mayo 35 años de carrera. Entonces, la verdad que representa una gran emoción para mí, es un crecimiento muy grande el que he venido teniendo no solo como artista, maduré muy rápido porque empecé muy chiquita”.

Siempre bienvenida

Sobre su presentación en la ciudad, recalca que Guadalajara es una plaza muy especial para ella, “es una ciudad tan hermosa para mí, tan llena de amor, siempre me llenan de energía cuando vengo. Estoy ahora muy concentrada en muchas cosas, en cambios que estoy haciendo, pero esa es la sal y la pimienta, porque creo que esta carrera es así, somos adictos a esta adrenalina de estar en todo, de estar siempre atendiendo a los fans de manera personal, de hecho hay tres seguidores míos que tienen mi celular para preguntarles qué canción les gustaría, cuál no y lo tomo mucho en cuenta”.

Todos estos detalles son al final de cuentas los que hacen la diferencia en un artista de calidad. “Dicen que para volverte bueno en algo, no sé cuántas horas tienes que invertir a lo largo de tu vida, y la verdad es que yo invertí de niña mucho tiempo en perfeccionar la técnica de canto, por ejemplo, y ahora que también mi hijo Sebastián canta, es eso lo que yo le transmito también, lo que yo sé y lo que he aprendido a lo largo de mi carrera y es algo que a mí me llena de orgullo y satisfacción”.

Que el público le exija

Destaca Edith que esta carrera es de persistir, de estar apasionado por lo que haces, “no te puedes distraer, tienes que estar vigente, siempre tuve muy claro que yo quería ser una artista que se pudiera quedar en el gusto del público y sus recuerdos, que cuando escuchen una canción mía recuerden algo por lo que pasaron y está increíble tener este acercamiento con ellos, por ejemplo, con las mujeres y la comunidad gay que es muy leal, fiel y neta. A mí me gusta el público exigente”.

No te la pierdas

Sábado 25 de mayo, Edith Márquez en concierto con “Contigo Tour” a las 21:00 horas. Boletos desde $400 a mil 400 pesos en taquillas del Auditorio Telmex (Calle Obreros de Cananea 747, Zapopan) y sistema Ticketmaster.