Pepe Aguilar jaripea sin fronteras

Por segunda ocasión, llega a la Plaza de Toros Nuevo Progreso el espectáculo ecuestre “Jaripeo sin fronteras” del cantautor Pepe Aguilar, quien decidió retomar los shows de antaño, pero mezclados con las herramientas actuales, pues incluye “la más alta tecnología y un concierto musical normal”, señala el músico en entrevista.

“El público siempre agradece las novedades y en este momento donde todo es lo mismo en cuanto a producciones de show se refiere, me pareció muy atinado o pertinente el poder hacer algo distinto, involucrar a más gente con su grado de dificultad, y que fuera algo a su vez que pudiera hacernos sentir orgullosos; como este es un espectáculo de tradiciones ecuestre y que es algo que ya había hecho anteriormente en mi carrera, quisimos volver a traerlo para ofrecerle más a la gente y para tener más retos en nuestro trabajo”, detalla Aguilar.

El espectáculo requiere de “150 personas para su organización: músicos de banda, músicos de mariachi, recortadores de toros, exhibición de herrería y habrá caballos. Además, participan mis hijos Ángela y Leonardo”. Para que el público pueda disfrutar plenamente de cada elemento del que se conforma el show, éste tiene una duración de tres horas y es para toda la familia.

“Creo que es un concepto que siempre tendrá cabida, que la gente busca y quiere, y vamos a darle variación. Este es igual que el año pasado, el cual fue todo un éxito, pero teníamos que seguir con el mismo show para toda la gente que no lo vio, pues muchos tuvieron sus dudas la última vez. Seguramente el año que entra cambiaremos las cosas, seguiremos trayendo caballos, eso es lo que no va a cambiar pues es un show ecuestre, y seguirá hasta que yo y la gente quiera”.

Sus favoritos

Al ser un espectáculo de larga duración y con tantos elementos, Aguilar reconoce que tiene inclinaciones por algunas secciones del evento: “Yo soy mi parte favorita”, ríe divertido, aunque prontamente reconoce que su hija Ángela “imprime un toque muy femenino durante el show. También disfruto mucho de ver a mi hijo montado a caballo y, bueno, yo también disfruto mucho de mi participación”.

Igualmente, resalta otras partes que le fascinan de “Jaripeo sin fronteras”: “Las acrobacias a caballo, la parte de la charrería, soy un charro de toda la vida y me encanta ver las cosas que tienen que ver con esta destreza, y aquí se presenta al más alto nivel pues traemos a un charro que ha sido cinco veces campeón de charro completo; también están unos jinetes de gran calidad y españoles que vienen exclusivamente a este espectáculo como Diego Navarrete, un valenciano que ha ganado muchos torneos y concursos españoles, es de lo mejor que tiene España, viene haciendo cosas que normalmente no se hacen en un espectáculo musical”.

Para lograr que cada elemento esté en armonía con los otros, Pepe destaca que la preparación para el evento es bastante complejo, pues “tener las características que tiene este evento requiere de más preparación que si fuera un concierto normal, definitivamente es otro juego, es otro tipo de juego donde no nada más tienes que cantar bien, tener bien tu rollo musical, sino también estás constantemente preocupado que no se vaya a lastimar un charro, un toro no vaya a salirse de control, no te vayas a caer del caballo. Tiene más grado de dificultad”.

Sigue con conciertos

Además de continuar con la gira de “Jaripeo sin fronteras”, Pepe Aguilar tiene un amplio programa de conciertos personales: “Hay como 50 shows en este año míos, y también esto es algo que tiene su grado de dificultad y que tiene su peculiaridad, y es algo que seguiré haciendo. Como soy un artista independiente, tengo más trabajo de lo normal. Estamos acostumbrados a que si no estás de gira, estás grabando, estás produciendo para ti o para otro artista, siempre estamos trabajando”.

Asiste

“Jaripeo sin fronteras” de Pepe Aguilar/ Domingo 19 de mayo/ 19:00 horas/ Plaza de Toros Nuevo Progreso (Montes Pirineos 1930, Monumental)/ Boletos: desde $400 a $2500 pesos, a través de Ticketmaster.