'Dos Tumbas': Esta es la verdadera historia de la serie que es furor en Netflix

Desde su estreno el 29 de agosto de 2025, “Dos Tumbas” se ha convertido en un fenómeno en Netflix gracias a una propuesta tan inesperada como adictiva: una abuela de 70 años, Isabel —interpretada magistralmente por Kiti Mánver—, se transforma en detective improvisada para encontrar a su nieta desaparecida.

La miniserie, ambientada en el pintoresco pueblo de Frigiliana, en Málaga, arranca con la desaparición de dos adolescentes que la policía decide archivar por falta de pruebas, sin embargo, Isabel se niega a aceptar el silencio oficial y, en su desesperación, cruza límites morales y éticos en busca de respuestas.

En ese camino forja una alianza peligrosa con Rafael (Álvaro Morte), un hombre marcado por una pérdida personal que alimenta la tensión y convierte la trama en un viaje de venganza, secretos y dilemas emocionales.

¿Está basada en hechos reales?

Aunque muchos espectadores lo han creído, “ Dos Tumbas” no surge de un caso real, sus creadores confesaron que no se inspira en un hecho documentado, sino en un conjunto de referencias cinematográficas y televisivas que sirvieron de base para darle forma.

Entre las influencias destacan Tres anuncios en las afueras, por la mirada de venganza desde un personaje inesperado; Mare of Easttown, por el ritmo pausado y la profundidad psicológica de sus protagonistas; y La novia gitana, por el retrato de personajes contradictorios y emocionalmente intensos.

La importancia del escenario

Frigiliana, con sus paisajes luminosos y apariencia tranquila, se convierte en un personaje más dentro de la historia. Ese contraste entre la belleza del entorno y la crudeza de los secretos ocultos refuerza la atmósfera inquietante del thriller, un recurso propio de las producciones más impactantes del género.

Una protagonista que rompe moldes

Uno de los aspectos más celebrados de la serie es su protagonista: una mujer mayor que desafía los clichés de edad y género al enfrentarse a un mundo dominado por la violencia y la corrupción. Con Isabel, la ficción aborda temas universales como el duelo, la justicia, la venganza y el costo emocional de perseguir la verdad, aportando un aire fresco a la narrativa de suspenso.

Con una mezcla de intriga, emoción y personajes memorables, “Dos Tumbas” confirma que Netflix sigue apostando por historias capaces de conquistar a la audiencia global y de replantear las reglas del thriller contemporáneo.

