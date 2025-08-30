El partido Pumas vs Atlas será el duelo que abre el tercer día de actividad de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro cita a dos equipos que buscan escalar posiciones para meterse entre los 10 primeros. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento.

Pumas ha tenido un torneo irregular: en los 6 partidos que ha disputado acumula solo un triunfo, tres empates y dos derrotas, que se traducen en 6 puntos; los resultados, acompañados de 6 goles a favor y 8 en contra les ayudan solo a colocarse fuera de los puestos al Play-In.

El rival en turno será el Atlas, un conjunto que también cuenta con 2 triunfos, pero con 2 empates y 3 derrotas; sus 12 goles a favor y 18 en contra los tienen en la parte baja de la Tabla General, por lo que es apremiante comenzar a quedarse con los resultados desde ya.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este domingo 31 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Pumas vs Atlas

Fecha y hora: Domingo 31 de agosto, 16:00 horas

Domingo 31 de agosto, 16:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

OF