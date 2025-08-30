Sábado, 30 de Agosto 2025

¿Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Pumas vs Atlas?

Consulta el horario, dónde ver el partido y el estado actual de cada equipo

Por: Oralia López

El encuentro cita a dos equipos que buscan escalar posiciones para meterse entre los 10 primeros. IMAGO7

El partido Pumas vs Atlas será el duelo que abre el tercer día de actividad de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro cita a dos equipos que buscan escalar posiciones para meterse entre los 10 primeros. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento.

Pumas ha tenido un torneo irregular: en los 6 partidos que ha disputado acumula solo un triunfo, tres empates y dos derrotas, que se traducen en 6 puntos; los resultados, acompañados de 6 goles a favor y 8 en contra les ayudan solo a colocarse fuera de los puestos al Play-In.

El rival en turno será el Atlas, un conjunto que también cuenta con 2 triunfos, pero con 2 empates y 3 derrotas; sus 12 goles a favor y 18 en contra los tienen en la parte baja de la Tabla General, por lo que es apremiante comenzar a quedarse con los resultados desde ya.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este domingo 31 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Pumas vs Atlas

  • Fecha y hora: Domingo 31 de agosto, 16:00 horas
  • Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México
  • Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN
**Horarios del centro de México
***Sujeto a cambios de transmisión

----

