Emma Stone asegura que cree en extraterrestres

Entre risas, Emma Stone —la ganadora del Óscar a Mejor Actriz por el filme “Poor Things” (2023)— aseguró para rueda de prensa y, dentro del marco del Festival de Cine de Venecia, que cree firmemente en los extraterrestres.

Stone brilla como una de las protagonistas en la brutal ''Bugonia", la última película del griego, Yorgos Lanthimos. La cual ya compite por el León de Oro en Venecia y, que juega con la idea de si existen los extraterrestres, algo en lo que la actriz fue muy clara:

"Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres".

La intérprete de Bella Baxter asegura que su creencia no es incipiente, en realidad, se enamoró "locamente" del programa 'Cosmos' y de la filosofía de su creador, Carl Sagan, una de sus personas favoritas del mundo.

"Él creía profundamente que la idea de que estemos solos en este vasto universo en expansión es bastante narcisista", afirmó Stone, aunque también precisó que eso no quiere decir que alguna inteligencia superior nos esté observando, que era la pregunta que se le había formulado.

En “Bugonia"; un remake del filme surcoreano "Save the green planet!'" (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía —al que interpreta Jesse Plemons— que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

La película va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es.

"Estamos en una época en la que es difícil saber con quién te relacionas", dijo Stone, que se puso como ejemplo al señalar que "la persona que viene aquí y la persona que está con mi familia y amigos son diferentes".

"¿Cómo saben que yo no soy una extraterrestre?", dijo con humor.

Con ese concepto es con el que juega la película, el no conocer realmente a las personas que tienes alrededor y a las que detentan el poder. "Desafortunadamente, mucha de la distopía de este filme no es ficticia, refleja el mundo real", señaló por su parte Lanthimos, para quien al hablar de distopía le vienen a la mente imágenes futuristas.

Pero, agregó, "lo que cuenta esta película está pasando ahora, la humanidad se está enfrentando, la gente se pregunta si estamos en el camino correcto…, la tecnología, la Inteligencia artificial, las guerras, el cambio climático, la negación de todas estas cosas para mí es un reflejo de nuestros tiempos".

