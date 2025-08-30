El partido Xolos vs Necaxa forma parte de la agenda de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, programado para este domingo, y de hecho, es con el que cierra la actividad del fin de semana. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Xolos está dentro de los clasificados al Play-In. Con dos triunfos, tres empates y solo 1 derrota, los dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu buscan quedarse con los 3 puntos para no rezagarse en la clasificación, que hasta el sábado los tiene en el octavo lugar.

Su rival, Necaxa, ha tenido una mala experiencia con Fernando Gago al frente de la dirección técnica. Con 1 solo triunfos, 2 empates y 3 derrotas, sus 6 unidades los tienen cerca del fondo, solo encima de Atlas, Chivas, Querétaro y Puebla, por lo que también saltarán al campo con la misión de retomar el rumbo.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este domingo 31 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Xolos vs Necaxa

Fecha y hora: Domingo 31 de agosto, 21:00 horas

Domingo 31 de agosto, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana

Caliente, Tijuana Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

