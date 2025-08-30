Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 30 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

León vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Santos vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, Canal 5, ViX Premium |

Chivas vs Cruz Azul | 19:07 horas | Amazon Prime Video |

América vs Pachuca | 21:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Venados | 17:00 horas | AYM Sports |

Irapuato vs Tampico Madero | 18:00 horas | Latin American Sports TV |

Atlético Morelia vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs León | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Xolos vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - La Liga EA Sports EN VIVO

Alavés vs Atlético de Madrid | 09:00 horas | SKY Sports |

Real Oviedo vs Real Sociedad | 11:00 horas | SKY Sports |

Girona vs Sevilla FC | 11:30 horas | SKY Sports |

Real Madrid vs Mallorca | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Chelsea vs Fulham | 05:30 horas | Caliente TV |

Tottenham vs Bournemouth | 08:00 horas | HBO MAX |

Sunderland vs Brentford | 08:00 horas | Caliente TV |

Manchester United. vs Burnley | 08:00 horas | Caliente TV |

Wolverhampton vs Everton | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Leeds United vs Newcastle | 10:30 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

Bologna vs Como 1907 | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Parma vs Atalanta | 10:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Napoli vs Cagliari | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Pisa Sporting Club vs AS Roma | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs Lille | 09:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Nantes vs Auxerre | 11:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Toulouse vs PSG | 13:05 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | 07:30 horas | SKY Sports |

Stuttgart vs Borussia M'gladbach | 07:30 horas | SKY Sports |

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | SKY Sports |

RB Leipzig vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Augsburg vs FC Bayern | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Volendam vs Ajax | 08:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

PSV Eindhoven vs SC Telstar | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - MLS EN VIVO

New York RB vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New England Revolution vs Charlotte FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Toronto FC vs CF Montréal | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New York City vs DC United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Orlando City vs Vancouver Whitecaps | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

FC Cincinnati vs Philadelphia Union | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Sporting KC vs Colorado Rapids | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Minnesota United. vs Portland Timbers | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Nashville SC vs Atlanta United | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Austin FC vs San Jose Earthquakes | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

St. Louis City SC vs Houston Dynamo | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

LA Galaxy vs FC Dallas | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF