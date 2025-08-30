Sábado, 30 de Agosto 2025

Futbol hoy 30 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 30 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • León vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |
  • Santos vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, Canal 5, ViX Premium |
  • Chivas vs Cruz Azul | 19:07 horas | Amazon Prime Video |
  • América vs Pachuca | 21:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Alebrijes Oaxaca vs Venados | 17:00 horas | AYM Sports |
  • Irapuato vs Tampico Madero | 18:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Atlético Morelia vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs León | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Xolos vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - La Liga EA Sports EN VIVO

  • Alavés vs Atlético de Madrid | 09:00 horas | SKY Sports |
  • Real Oviedo vs Real Sociedad | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Girona vs Sevilla FC | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Mallorca | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Chelsea vs Fulham | 05:30 horas | Caliente TV |
  • Tottenham vs Bournemouth | 08:00 horas | HBO MAX |
  • Sunderland vs Brentford | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Manchester United. vs Burnley | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Wolverhampton vs Everton | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Leeds United vs Newcastle | 10:30 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Bologna vs Como 1907 | 10:30 horas | Disney+ Premium |
  • Parma vs Atalanta | 10:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Napoli vs Cagliari | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Pisa Sporting Club vs AS Roma | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs Lille | 09:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Nantes vs Auxerre | 11:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Toulouse vs PSG | 13:05 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Stuttgart vs Borussia M'gladbach | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Augsburg vs FC Bayern | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Volendam vs Ajax | 08:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • PSV Eindhoven vs SC Telstar | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 30 de agosto de 2025 - MLS EN VIVO

  • New York RB vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • New England Revolution vs Charlotte FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Toronto FC vs CF Montréal | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • New York City vs DC United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Orlando City vs Vancouver Whitecaps | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Cincinnati vs Philadelphia Union | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Sporting KC vs Colorado Rapids | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Minnesota United. vs Portland Timbers | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Nashville SC vs Atlanta United | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Austin FC vs San Jose Earthquakes | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • St. Louis City SC vs Houston Dynamo | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs FC Dallas | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

