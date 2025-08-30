Jennette McCurdy debutará como novelista con "Half His Age"

La escritora y guionista estadounidense, Jenette McCurdy —conocida por haber interpretado a Sam Puckett en las series de Nickelodeon iCarly y Sam & Cat—, además de estar inmersa en la preproducción de la serie basada en sus memorias “I’m Glad My Mom Die"; debutará a inicios de 2026 como novelista con “Half His Age”.

Publicado en más de 30 países y con más de tres millones de ejemplares vendidos a nivel global, su primer libro sigue siendo un éxito rotundo. La obra ha sido reconocida por su tremenda honestidad, humor ácido y su mirada conmovedora sobre la relación abusiva que McCurdy mantuvo con su madre, Debra, durante su carrera como actriz infantil.

“Está siendo una experiencia maravillosa”, declaró McCurdy.

“Half His Age”, su debut como novelista

McCurdy anunció que su primera novela de ficción: “Half His Age”, será publicada por Ballantine Books el 20 de enero de 2026. La historia gira en torno a Waldo, una adolescente de 17 años que, viviendo en Alaska, inicia una relación con su profesor, quien le duplica la edad.

McCurdy describió el libro como “una novela sobre el sexo, las clases sociales, el consumismo, el poder y el autodescubrimiento… todo narrado desde la mirada de una chica solitaria”. Según contó, uno de sus objetivos era escribir abiertamente sobre la sexualidad, explorar el impacto del consumismo desmedido en los jóvenes y profundizar en las complejidades del deseo.

Además, y en entrevista con Vogue, McCurdy también expresó su admiración autoras como Lisa Taddeo y Ottessa Moshfegh, además de hallar inspiración en relatos que aborden el desencanto suburbano, el deseo, y personajes femeninos terriblemente contradictorios.

“Algo que aprendí escribiendo mi primer libro —y que quise aplicar aquí— es que cuanto más incómodo resulta abordar un tema, más urgente es escribirlo”. McCurdy comenzó a escribir “Half His Age” en 2023. Tras el éxito de “I’m Glad My Mom Died”, McCurdy recibió miles de mensajes de lectores que compartían con ella sus propias historias familiares, divididas entre un profundo amor y la ira.

