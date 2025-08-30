BTS y McDonalds: En este día podrás adquirir tu cajita feliz en México

La cadena de comida rápida, McDonald’s, anunció el lanzamiento internacional de la Cajita Feliz TinyTAN, una colección limitada del fenómeno BTS que llegará a 66 países durante septiembre de este año

Este nuevo lanzamiento representa la reactivación del vínculo entre McDonald’s y la reconocida banda surcoreana, que en 2021 ya había causado furor con el famoso BTS Meal.

La clásica Cajita Feliz, que suele incluir una hamburguesa, papas, bebida y un juguete, se reinventa esta vez con un toque coreano. E l atractivo principal será la inclusión de los personajes TinyTAN, versiones animadas y caricaturescas de los siete miembros del grupo, creadas por BigHit Entertainment (ahora HYBE Corporation).

Según McDonald’s, se lanzarán dos variantes de estas figuras coleccionables. La primera será la Throwback Edition, donde cada personaje aparecerá con los atuendos utilizados en la campaña del BTS Meal de 2021. La segunda será la Encore Edition, que mostrará nuevos vestuarios y tendrá un empaque distinto. Esta última estará disponible en Estados Unidos a partir del 23 de septiembre.

Además del coleccionable físico, esta colaboración incluye una experiencia digital. Al escanear un código en la caja, los usuarios podrán ingresar al sitio HappyMeal.com y disfrutar del juego TinyTAN Power Up, donde los personajes interpretarán canciones del grupo.

¿Llegará a México esta Cajita Feliz?

Esta campaña abarcará 66 países, entre los que se encuentran Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Australia. En América Latina, McDonald’s ya aseguró la llegada de la Cajita Feliz TinyTAN a varios países, incluyendo Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, entre otros.

El día de ayer, la cuenta oficial de Instagram de McDonald’s en México compartió que la Cajita Feliz estará disponible desde el 9 de septiembre.

ESPECIAL / IG

AO

