Netflix: Estas son las 10 mejores series de la historia, según ranking

Netflix reveló su listado oficial con las diez series más vistas de toda su historia, un ranking que se ha convertido en referencia clave para medir tendencias globales en el mundo del streaming.

La clasificación se elaboró tomando en cuenta la cantidad de visualizaciones únicas que cada producción acumuló durante sus primeros 91 días tras el estreno, esta metodología busca ofrecer una medición estandarizada que permita comparar lanzamientos de diferentes países, géneros y duraciones, desde dramas surcoreanos hasta thrillers estadounidenses o miniseries europeas.

La publicación de estos datos responde a la creciente demanda de transparencia dentro de la industria audiovisual. Hasta 2023, la mayoría de los rankings eran estimaciones externas; sin embargo, ahora la propia plataforma líder del mercado ofrece cifras oficiales, lo que permite a la prensa, inversores y especialistas analizar con mayor precisión el consumo cultural a nivel internacional.

El top 10 de Netflix

De acuerdo con el conteo, las producciones que marcaron récord de audiencia en los primeros tres meses de su lanzamiento son:

El juego del calamar (Squid Game) – Temporada 1: 265,2 millones de visualizaciones. Merlina (Wednesday) – Temporada 1: 252,1 millones de visualizaciones. Adolescence (miniserie): 142,6 millones de visualizaciones. Stranger Things – Temporada 4: 140,7 millones de visualizaciones. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (DAHMER): 115,6 millones de visualizaciones. Los Bridgerton – Temporada 1: 113,3 millones de visualizaciones. Gambito de dama (The Queen’s Gambit): 112,8 millones de visualizaciones. La casa de papel – Parte 4: 106 millones de visualizaciones. Fool Me Once (miniserie): 98,2 millones de visualizaciones. El agente nocturno (The Night Agent) – Temporada 1: 98,2 millones de visualizaciones.

Este listado refleja el poder de atracción que tienen las producciones de Netflix en diferentes regiones y culturas, consolidando a títulos como “El juego del calamar” y “Merlina” como fenómenos mundiales, mientras que propuestas más recientes como “Fool Me Once” y “El agente nocturno” confirman que la audiencia sigue respondiendo a narrativas frescas e impactantes.

