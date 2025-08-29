Lupita Villalobos, integrante de ‘Las Alucines’ se casa en España (VIDEO)

La creadora de contenido, Lupita Villalobos, integrante del pódcast “Las Alucines”, se casó con su prometido Juan, este viernes 29 de agosto en una romántica ceremonia en Toledo, España.

Lupita, quien ha ganado miles de seguidores en sus redes sociales gracias a su sentido del humor y su apoyo a otras mujeres a través de sus historias, optó por un despampanante vestido de novia de dos piezas, que por cierto desde hace semanas había advertido en redes que se trataba de una prenda que la representaba completamente.

“Quesito” había alertado a las y los seguidores de “Las Alucines” que antes de la boda compartiría una foto inédita del tacón con parte del vestido de Lupita. ESPECIAL

Se trata de un vestido nupcial firmado por Saúl Tello, CEO de Narcisa Severa, con un corset con escote de tres puntas y una falda corte sirena, todo el look estuvo lleno de pedrería tipo perla, además lo complementó con un enorme collar de piedras brancas que lució por completo debido a que eligió un peinado recogido en coleta, lo que favoreció para poder lucir sus accesorios.

La influencer optó por no ser una novia tradicional y decidió no llevar velo para lucir su largo cabello negro, también llevó una cola de tul, un ramo de rosas blancas y unos tacones Jimmy Choo, los cuales compartió que los compro literalmente un día antes de la boda y finalmente el maquillaje estuvo a cargo de Michelle Magaña

Por su parte, el novio, Juan, lucio un elegante traje gris oscuros, una camisa blanca, y unos zapatos guinda.

Lupita compartió a través de su Instagram, alguno de los momentos más importantes de la boda, en el video, se puede ver como su padre la entrega, los votos de los novios, Juan llorando y el beso.

Como ya lo habían anunciado, en la boda no podían faltar sus amigos más cercanos, Kassandra Quezada, mejor conocida como Quesito, con quien comparte micrófono en “Las Alucines” y Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes como ‘Un Tal Fredo’.

¿Cuántos años tiene Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es originaria de Hermosillo, Sonora, nació el 23 de octubre de 1989 y actualmente tiene 35 años de edad.

