Dónde ver Las Poquianchis, película que antecedió la serie de Netflix

Con el reciente estreno de Las Muertas en Netflix —serie dirigida por Luis Estrada y basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia— ha resurgido el interés por uno de los casos criminales más impactantes en la historia de México: el de las hermanas González Valenzuela, conocidas popularmente como Las Poquianchis.

Pero antes de llegar al streaming y a la narrativa irónica de Ibargüengoitia, esta historia ya había estremecido al cine nacional de la mano del director Felipe Cazals, quien en 1976 estrenó la película Las Poquianchis, considerada una de las obras más duras del cine mexicano.

Una cinta brutal que incomodó a México

Mientras que la nueva serie de Estrada adopta un tono satírico para hablar del horror, Cazals eligió un enfoque opuesto: el realismo crudo y sin concesiones. Su filme, basado directamente en los hechos ocurridos entre 1945 y 1964 en Guanajuato, reconstruye los crímenes de las hermanas que esclavizaron, explotaron y asesinaron a decenas de mujeres en complicidad con autoridades locales.

Lejos de adornos estilísticos o dramatizaciones innecesarias, Cazals apostó por un retrato directo de la violencia sistemática, el abandono institucional y la pobreza estructural que rodearon al caso. El resultado fue una película incómoda, poderosa y profundamente crítica.

Actuaciones memorables en una historia sin redención

El reparto incluyó a figuras como Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho y María Rojo , quienes ofrecieron interpretaciones intensas y conmovedoras en un entorno marcado por el sufrimiento, la miseria y la desesperanza. Lejos de los convencionalismos narrativos, Las Poquianchis no busca redimir ni justificar: solo mostrar, con brutal honestidad, lo que ocurrió.

¿Dónde ver Las Poquianchis?

Para quienes quieran descubrir —o volver a ver— esta película imprescindible, Las Poquianchis está disponible en la plataforma Clarovideo, una oportunidad para explorar una versión mucho más directa y sombría del caso antes de sumergirse en la propuesta más estilizada de Netflix.

Ver ambas versiones —la de Cazals y la de Estrada— permite no solo contrastar estilos, sino también reflexionar sobre cómo el arte representa los horrores reales: desde el testimonio feroz hasta la sátira como forma de crítica.

