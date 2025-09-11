Cartelera de artistas que estarán el 15 de septiembre en TV Azteca

Este 15 de septiembre, TV Azteca celebrará las Fiestas Patrias con una transmisión especial llena de música y entretenimiento para conmemorar el Día de la Independencia de México. La noche comenzará con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México, presidida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Posteriormente, la señal de Azteca UNO se llenará de ritmo y color con una cartelera de artistas que pondrán a bailar a toda la familia.Entre los artistas destacados se encuentran La Arrolladora Banda El Limón, quienes serán los encargados de amenizar la noche con su característico estilo de música de banda. Además, se contará con la participación de Alejandra Ávalos, reconocida cantante mexicana, y Legado de Grandeza, agrupación que fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos. Este evento promete ofrecer una variedad musical que celebra la riqueza cultural de México. Además, en distintas alcaldías de la Ciudad de México se organizarán conciertos gratuitos con la participación de destacados intérpretes de diferentes géneros.Azcapotzalco:Álvaro Obregón:Benito Juárez:Coyoacán:Cuauhtémoc:Gustavo A. Madero:Iztacalco:Iztapalapa:Magdalena Contreras:Miguel Hidalgo:Milpa Alta:TláhuacTlalpan:Xochimilco:Con su programación especial, TV Azteca busca que los espectadores se unan a la celebración, creando un espacio para el encuentro, la alegría y el orgullo de ser mexicano. No te pierdas esta gran fiesta que promete llenar de música y tradición la noche del Grito. YC