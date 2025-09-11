Cartelera de artistas que estarán el 15 de septiembre en TV Azteca

Este 15 de septiembre, TV Azteca celebrará las Fiestas Patrias con una transmisión especial llena de música y entretenimiento para conmemorar el Día de la Independencia de México.

La noche comenzará con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México, presidida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Posteriormente, la señal de Azteca UNO se llenará de ritmo y color con una cartelera de artistas que pondrán a bailar a toda la familia.

Entre los artistas destacados se encuentran La Arrolladora Banda El Limón, quienes serán los encargados de amenizar la noche con su característico estilo de música de banda. Además, se contará con la participación de Alejandra Ávalos, reconocida cantante mexicana, y Legado de Grandeza, agrupación que fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos.

Este evento promete ofrecer una variedad musical que celebra la riqueza cultural de México. Además, en distintas alcaldías de la Ciudad de México se organizarán conciertos gratuitos con la participación de destacados intérpretes de diferentes géneros.

Cartelera de artistas que estarán el 15 de septiembre

Azcapotzalco:

Pequeños Musical

Willie González

Banda de Son Jarocho Siquisirí

ssonideros y mariachis

Álvaro Obregón:

Yaguaru

Orquesta La Típica

Ballet Folklórico

Sonora Dinamita de Lucho Aragaín y Xiu García

Mariachi y La Trouppe

Benito Juárez:

Moenia

Mariachi Gama 1000

Foreños

Coyoacán:

Alberto Barros

Daniel y su Maracombo

Sofi Saar

Kapzula

Cuauhtémoc:

Julio Preciado

Gustavo A. Madero:

Nicky Jam

Remmy Valenzuela

Iztacalco:

El Yaki

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar

Grupo Dinastía González

Juanma

Iztapalapa:

Rosy Arango

Magdalena Contreras:

Los Plebes del Rancho

Los Nuevos Cadetes

La Ejecutiva

Los Socios del Ritmo

Miguel Hidalgo:

Yahir

María León

La Nueva Sonora Dinamita

Grupo Contraste

Milpa Alta:

David Zahan

Mariachi Lira de Oro

Tláhuac

Israel Valdez

Efrén David

Jair Alcántar

Espectáculo de drones

Tlalpan:

Alberto Barros

Víctor García

Los Cojolites

Regina Orozco

Mexazon

DJ Erich

Xochimilco:

Mariana Seoane

Jorge Carmona

Con su programación especial, TV Azteca busca que los espectadores se unan a la celebración, creando un espacio para el encuentro, la alegría y el orgullo de ser mexicano. No te pierdas esta gran fiesta que promete llenar de música y tradición la noche del Grito.

