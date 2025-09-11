Jueves, 11 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Cartelera de artistas que estarán el 15 de septiembre en TV Azteca

En distintas alcaldías de la Ciudad de México se organizarán conciertos gratuitos con la participación de destacados intérpretes de diferentes géneros

Por: El Informador

Con su programación especial, TV Azteca busca que los espectadores se unan a la celebración. SUN/ARCHIVO

Con su programación especial, TV Azteca busca que los espectadores se unan a la celebración. SUN/ARCHIVO

Este 15 de septiembre, TV Azteca celebrará las Fiestas Patrias con una transmisión especial llena de música y entretenimiento para conmemorar el Día de la Independencia de México. 

La noche comenzará con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México, presidida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Posteriormente, la señal de Azteca UNO se llenará de ritmo y color con una cartelera de artistas que pondrán a bailar a toda la familia.

Entre los artistas destacados se encuentran La Arrolladora Banda El Limón, quienes serán los encargados de amenizar la noche con su característico estilo de música de banda. Además, se contará con la participación de Alejandra Ávalos, reconocida cantante mexicana, y Legado de Grandeza, agrupación que fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos. 

Este evento promete ofrecer una variedad musical que celebra la riqueza cultural de México. Además, en distintas alcaldías de la Ciudad de México se organizarán conciertos gratuitos con la participación de destacados intérpretes de diferentes géneros.

Cartelera de artistas que estarán el 15 de septiembre

Azcapotzalco:

  • Pequeños Musical
  • Willie González
  • Banda de Son Jarocho Siquisirí
  • ssonideros y mariachis

Álvaro Obregón:

  • Yaguaru
  • Orquesta La Típica
  • Ballet Folklórico
  • Sonora Dinamita de Lucho Aragaín y Xiu García
  • Mariachi y La Trouppe

Benito Juárez:

  • Moenia
  •  Mariachi Gama 1000
  •  Foreños

Coyoacán:

  • Alberto Barros
  • Daniel y su Maracombo
  • Sofi Saar
  • Kapzula

Cuauhtémoc:

  • Julio Preciado

Gustavo A. Madero:

  • Nicky Jam
  •  Remmy Valenzuela

Iztacalco:

  • El Yaki
  • Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar
  • Grupo Dinastía González
  • Juanma

Iztapalapa:

  • Rosy Arango

Magdalena Contreras:

  • Los Plebes del Rancho
  • Los Nuevos Cadetes
  • La Ejecutiva
  • Los Socios del Ritmo

Miguel Hidalgo:

  • Yahir
  • María León
  • La Nueva Sonora Dinamita
  • Grupo Contraste

Milpa Alta:

  • David Zahan
  •  Mariachi Lira de Oro

Tláhuac

  • Israel Valdez
  •  Efrén David
  • Jair Alcántar
  • Espectáculo de drones

Tlalpan:

  • Alberto Barros
  • Víctor García
  • Los Cojolites
  • Regina Orozco
  • Mexazon
  •  DJ Erich

Xochimilco:

  • Mariana Seoane
  •  Jorge Carmona

Con su programación especial, TV Azteca busca que los espectadores se unan a la celebración, creando un espacio para el encuentro, la alegría y el orgullo de ser mexicano. No te pierdas esta gran fiesta que promete llenar de música y tradición la noche del Grito.

YC

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones