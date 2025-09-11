Disney+ lanza en México su plan de suscripción más barato; así puedes contratarlo

Disney+ es una de las plataformas de streaming más populares y utilizadas en los últimos años gracias a su variado y amplio catálogo de películas, documentales y series. Ya sea drama, terror, ciencia ficción, romance u otro género, Disney+ tiene algo para todos los gustos y peticiones.

Y es con esto que la plataforma llega a México este mes de septiembre con una increíble, única e irrepetible oferta que no querrás desaprovechar si quieres gozar de este servicio.

Al igual que otras plataformas similares como Netflix o Amazon, Disney+ cuenta con suscripciones tanto anuales como mensuales, con diferentes rangos de precios según la experiencia que quieras adquirir.

Sin embargo, este mes, por primera vez, Disney+ lanzó la tarifa más baja de su plan estándar, costando tan solo $50 pesos mensuales.

De acuerdo con su sitio oficial, del 11 de septiembre al 27 del mismo mes, los nuevos usuarios podrán contratar el plan estándar con anuncios por un costo de $50 pesos mexicanos durante cuatro meses.

Para poder obtener esta tarifa, solo debes ingresar a la página oficial de Disney+ en México y crear tu cuenta para proceder con el pago.

Cabe destacar que, una vez completados los cuatro meses en los que aplica la promoción, la facturación regresará a su costo tradicional de $149 pesos al mes.

Además de México, esta oferta estará disponible en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

¿Qué planes tiene Disney+ en promoción este septiembre?

Disney+ Estándar con anuncios - $49.90 pesos o $149 pesos (precio habitual)

- $49.90 pesos o $149 pesos (precio habitual) Disney+ Estándar - $89 pesos o $249 pesos (precio habitual)

- $89 pesos o $249 pesos (precio habitual) Disney+ Premium - $95 pesos o $319 pesos (precio habitual)

El descuento de todas las tarifas estará disponible únicamente del 11 al 27 de septiembre y solo contará para los primeros cuatro meses de contratación.

