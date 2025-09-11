Disney+ lanza en México su plan de suscripción más barato; así puedes contratarlo

Disney+ es una de las plataformas de streaming más populares y utilizadas en los últimos años gracias a su variado y amplio catálogo de películas, documentales y series. Ya sea drama, terror, ciencia ficción, romance u otro género, Disney+ tiene algo para todos los gustos y peticiones.Y es con esto que la plataforma llega a México este mes de septiembre con una increíble, única e irrepetible oferta que no querrás desaprovechar si quieres gozar de este servicio.Al igual que otras plataformas similares como Netflix o Amazon, Disney+ cuenta con suscripciones tanto anuales como mensuales, con diferentes rangos de precios según la experiencia que quieras adquirir.Sin embargo, este mes, por primera vez, Disney+ lanzó la tarifa más baja de su plan estándar, costando tan solo $50 pesos mensuales.De acuerdo con su sitio oficial, del 11 de septiembre al 27 del mismo mes, los nuevos usuarios podrán contratar el plan estándar con anuncios por un costo de $50 pesos mexicanos durante cuatro meses.Para poder obtener esta tarifa, solo debes ingresar a la página oficial de Disney+ en México y crear tu cuenta para proceder con el pago.Cabe destacar que, una vez completados los cuatro meses en los que aplica la promoción, la facturación regresará a su costo tradicional de $149 pesos al mes.Además de México, esta oferta estará disponible en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.El descuento de todas las tarifas estará disponible únicamente del 11 al 27 de septiembre y solo contará para los primeros cuatro meses de contratación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP