Shark Tank México| Creators: ¿Quiénes son los nuevos tiburones?

El reconocido programa de negocios Shark Tank llega a México con una nueva versión en la que participarán los influencers y creadores de contenido más influyentes del país.

Como parte de un proyecto renovado que busca explorar la economía digital, Shark Tank México: Creators estrenará su primera temporada en la plataforma de videos largos y cortos YouTube a partir del 6 de octubre de 2025.

El show contará con la participación de algunas de las figuras más reconocidas del mercado digital mexicano, con el objetivo de servir como guía para emprendedores que han apostado por la creación de contenido como su principal actividad profesional y económica.

Al igual que en sus otras versiones, los tiburones escucharán las propuestas y decidirán apoyar aquellas que destaquen por su creatividad y el impacto que tengan en la sociedad y en el mundo digital.

Con este formato, Shark Tank México: Creators reconoce a los creadores digitales como emprendedores de pleno derecho , capaces de transformar sus ideas en marcas sólidas y negocios rentables.

Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa, se suman junto a los creadores de contenido Lety Sahagún, Oso Trava, Robegrill, Rafa Polinesio y Miriam Mendoza para formar parte del equipo de tiburones digitales que calificarán y evaluarán las ideas de negocio presentadas en este nuevo formato.

Cabe destacar que este equipo alternará su presencia en los distintos episodios y contará con la participación esporádica de otros influencers como Lupita Villalobos, Lily García, Un Tal Fredo, Chef en proceso, EnchufeTV, Palomares Magic y muchos más.

