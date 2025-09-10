La primera serie del cineasta Luis Estrada, Las Muertas, se estrena este miércoles 10 de septiembre en Netflix.

Las Muertas. ESPECIAL/NETFLIX.

En seis capítulos, dirigidos por Luis Estrada, Las Muertas narra la historia de dos hermanas ambiciosas que convirtieron una red de burdeles en un imperio. Lo que siguió fue una historia tan grotesca que solo podía ser contada como una sátira mexicana.

Basada en la obra maestra de Jorge Ibargüengoitia, que se inspira en hechos reales, la primera serie de Luis Estrada, es tan desmesurada como la realidad que retrata.

La trama ficciona el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años sesenta. Y quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

Filmada en los Estudios Churubusco y en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, la serie cuenta con un gran elenco que incluye la participación de Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola, Fernando Bonilla, Salvador Sánchez y Tenoch Huerta.

