Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre

Aries

El signo de Aries vivirá su mejor jornada el próximo sábado 13 de septiembre, una fecha considerada cabalística y especialmente favorable para los asuntos económicos y laborales. De acuerdo con las predicciones, será un día de oportunidades en los negocios, juegos de azar y actividades que generen ingresos extra, lo que permitirá incluso ponerse al corriente con algunas deudas.

Aries, conocido por su carácter enérgico, fuerte y auténtico, suele actuar con rapidez y buscar el éxito a toda costa, aunque en ocasiones lo hace sin reflexionar lo suficiente. Por ello, se recomienda a los nativos del signo no precipitarse y mantener la calma, ya que el estrés y la tensión mental podrían convertirse en su punto débil durante estos días.

El fin de semana también estará marcado por la convivencia. Aries disfrutará de encuentros con amigos y celebraciones relacionadas con las fiestas patrias, en donde su gusto por la cocina y el compartir con los demás lo llevará a reunir personas en casa.

En el plano personal, algunos arianos estarán listos para dar un paso importante en su vida sentimental, con deseos de formalizar relaciones, establecer un hogar y construir un patrimonio propio.

Para mantener el equilibrio, se recomienda a Aries hidratarse constantemente, caminar y realizar actividades que le permitan alinear sus energías y despejar la mente de pensamientos negativos.

Los números de la suerte para este signo serán el 02, 04 y 49.

Tauro

El signo de Tauro tendrá como jornada más favorable el domingo 14 de septiembre, fecha que estará marcada por la alegría, la convivencia con amigos y familiares, y una fuerte energía positiva en el ámbito económico y sentimental.

De acuerdo con las predicciones, Tauro, conocido por su constancia y esfuerzo, disfrutará de recompensas tras meses de trabajo intenso. Este fin de semana estará rodeado de celebraciones y reuniones, además de que podría recibir noticias relacionadas con viajes y trámites personales.

En el plano de la salud, se recomienda a los taurinos cuidar el estómago, su punto más vulnerable, ya que suelen ser propensos a gastritis y problemas digestivos. Mantener una alimentación equilibrada y una adecuada hidratación será fundamental.

El aspecto amoroso también se verá favorecido. Tauro podría experimentar una renovación en su vida afectiva, con la llegada de un amor estable o el reencuentro con una relación del pasado. Además, se prevé un fin de semana cargado de pasión, comprensión y vínculos emocionales más sólidos.

Las cartas del tarot señalan la influencia del emperador y la aparición de un nuevo ciclo de crecimiento, mientras que el arcángel Jofiel será el guía espiritual de la semana, ofreciendo libertad y protección.

Los números de la suerte para Tauro son el 05, 08 y 36, asociados a una gran oportunidad en temas de dinero y juegos de azar.

Geminis

El signo de Géminis vivirá su mejor jornada el próximo 15 de septiembre, fecha que estará marcada por el amor, la buena fortuna y nuevas oportunidades profesionales. Tras una semana de intenso trabajo y tensiones físicas, especialmente en la espalda, se recomienda a los nativos de este signo aprovechar el fin de semana para descansar y renovar energías.

Las predicciones señalan que Géminis podría realizar un viaje corto, disfrutar de celebraciones patrias o convivir con familiares y amigos. Además, será un momento propicio para arreglar asuntos pendientes relacionados con documentos legales, vivienda o temas familiares.

En el plano de la salud, se recomienda a los geminianos prestar especial atención a los riñones y evitar retener líquidos o aguantarse de ir al baño, ya que esto podría generar complicaciones como infecciones urinarias.

El aspecto amoroso se verá favorecido, con la posibilidad de iniciar una relación estable o formalizar compromisos importantes.

En cuanto a la suerte, se recomienda a Géminis participar en juegos o actividades de azar, pues las cartas marcan buenas probabilidades de éxito. Sus números mágicos son el 11, 29 y 62, asociados a momentos de progreso y aprendizaje.

Las cartas también sugieren realizar una limpieza energética con veladoras o rituales sencillos para evitar cargas negativas y prepararse para un futuro viaje importante.

Cáncer

El signo de Cáncer se prepara para un fin de semana cargado de actividades y múltiples compromisos. Entre viajes cortos, reuniones familiares y fiestas, los nacidos bajo este signo vivirán días intensos, alegres y muy sociales. La energía estará enfocada en el hogar, pues será buen momento para hacer arreglos, impermeabilizar la casa o renovarla.

El mejor día para Cáncer será el viernes 12 de septiembre, fecha en la que se presentarán oportunidades para asistir a eventos deportivos, espectáculos o convivencias importantes. En el ámbito amoroso, el horóscopo advierte la llegada de un amor del pasado, aunque con intenciones superficiales.

La salud será un punto clave: se aconseja a los hombres de este signo revisar la próstata y atender posibles problemas de erección, mientras que las mujeres deberán poner atención a la tiroides y a la aparición de quistes. También se recomienda a todo el signo evitar pastillas para adelgazar y optar por una dieta equilibrada acompañada de ejercicio ligero y consumo de frutas y agua.

Las cartas anuncian éxito en asuntos legales, trámites de migración, procesos laborales y exámenes académicos. También se vislumbran sorpresas positivas en el amor y estabilidad emocional. El arcángel Miguel será el guía espiritual de Cáncer en estos días, brindando protección frente a energías negativas, chismes o intrigas.

Los colores de la suerte serán el rojo y el verde, mientras que sus números mágicos son el 03, 32 y 40.

Leo

El signo de Leo atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras superar enfermedades, enojos y cargas emocionales, los nacidos bajo este signo han logrado reinventarse y hoy disfrutan de una etapa de equilibrio y fortaleza personal. Esta renovación los coloca en el centro de atención: todos los buscan, los admiran e incluso recuperan deudas que antes parecían incobrables.

El mejor día para Leo será el domingo 14 de septiembre, fecha que estará marcada por reuniones, invitaciones sociales y celebraciones. Se recomienda disfrutar de estos eventos, aunque con moderación en los excesos, especialmente en el consumo de alcohol. Leo es un signo generoso, alegre y servicial, características que lo hacen destacar como anfitrión, aunque también debe cuidarse de amistades interesadas.

En el plano económico, el horóscopo advierte que es momento de liquidar deudas pendientes, ya que no conviene prolongar los compromisos financieros. Las cartas señalan la llegada de dinero, pero se recomienda administrarlo con prudencia y evitar prestar o regalar recursos que puedan generar conflictos posteriores.

En lo personal, Leo deberá controlar la prisa y actuar con sabiduría antes de tomar decisiones importantes. Sus números mágicos son el 01, 17 y 28, mientras que sus colores de la suerte serán el azul y el blanco. Con ellos atraerán protección, serenidad y claridad en los próximos días.

Virgo

Los nacidos bajo el signo de Virgo están de manteles largos. Con la llegada de su cumpleaños, este signo se coloca en un momento de renovación personal y de grandes posibilidades. Aunque a menudo se rodean de familiares y amigos que no siempre valoran sus esfuerzos, Virgo es reconocido como el pilar de su entorno, siempre atento a las necesidades de los demás y con un alto sentido de responsabilidad.

El mejor día para Virgo será el lunes 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones patrias, lo que augura un ambiente de alegría, reuniones y momentos de descanso. Será también una etapa propicia para realizar ventas, compras importantes o iniciar proyectos que permitan mejorar su calidad de vida. La recomendación es dejar atrás las dudas y atreverse a dar pasos firmes en lo económico y en lo personal.

Las cartas anuncian la llegada del As de Oros, símbolo de éxito económico y oportunidades de crecimiento. También aparece el As de Espadas, que señala cambios positivos, superación de obstáculos y la recompensa a los esfuerzos constantes. Se recomienda a Virgo evitar los celos y enfocarse en fortalecer la autoestima y el amor propio.

El arcángel Metatrón será el guía espiritual en esta etapa, brindando apoyo en temas familiares, salud y estabilidad emocional. Sus colores de la suerte serán el blanco y el rojo, mientras que sus números mágicos serán el 15, 31 y 33, que atraerán prosperidad y buena fortuna en los próximos días.

Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra vivirán un fin de semana lleno de actividades sociales y encuentros con familiares, amigos y posibles intereses amorosos. Es un periodo propicio para participar en eventos, desde celebraciones patrias hasta reuniones deportivas o culturales. Se recomienda aprovechar estas ocasiones para disfrutar, compartir y fortalecer lazos, sin preocuparse por dietas estrictas; la prioridad será el disfrute y la alegría.

El mejor día para Libra será el sábado 14 de septiembre, día en el que la suerte se verá favorecida en cuestiones laborales, económicas y sociales. Será un momento ideal para iniciar proyectos, considerar cambios de trabajo o emprender un pequeño negocio. La clave estará en mantener la determinación y enfocarse en objetivos claros, sin dejarse influenciar por personas traicioneras o enemigos ocultos.

En cuanto a la salud, Libra deberá atender pequeños detalles de bienestar general y equilibrio emocional. Es un buen momento para relajarse, despejar la mente y cuidar la casa, el entorno personal y los espacios de convivencia.

Las cartas auguran buenas oportunidades: el As de Bastos señala poder, fuerza y determinación para avanzar, mientras que el Cinco de Espadas advierte sobre no gastar energía en personas que no lo merecen. Asimismo, la carta del Sol indica abundancia, éxito económico y la posibilidad de disfrutar de vacaciones o viajes cortos en los próximos días.

Los colores de la suerte para Libra serán el azul y el rojo, mientras que sus números mágicos serán el 06, 07 y 79, asociados con prosperidad, buena fortuna y momentos de alegría. Este periodo será también propicio para renovar el vestuario, invertir en ropa y zapatos, y reforzar la confianza en uno mismo, dejando atrás vínculos sentimentales que no aportan valor.

Escorpión

Los nacidos bajo el signo de Escorpión vivirán un fin de semana intenso y lleno de actividad. Será un periodo de organización, tanto en el hogar como en asuntos personales y laborales. Habrá trámites pendientes por resolver, arreglos en la casa y preparación para eventos cercanos, incluyendo celebraciones patrias el lunes 15 de septiembre.

Escorpión estará enfocado en su bienestar y en eliminar energías negativas de su vida: amistades o relaciones que generan estrés deberán ser descartadas, así como vínculos del pasado que consumen tiempo y energía. Este es un momento propicio para realizar limpiezas energéticas, cuidar la salud y concentrarse en la felicidad personal y la realización de metas.

En el ámbito laboral, se presentarán oportunidades importantes, especialmente en instituciones educativas, gubernamentales o federales. Se recomienda aceptar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y profesional, siempre con prudencia y enfoque.

Las cartas muestran dos símbolos muy favorables para Escorpión: El Mago y La Estrella, indicando éxito, prosperidad y estabilidad. El signo deberá mantener la determinación, liberarse de miedos y afrontar nuevos retos, incluidos cambios de vivienda o ciudad, que serán positivos para su desarrollo.

Los números mágicos de Escorpión son 23, 27 y 41, y sus colores de la suerte son verde y blanco, asociados con renovación, energía positiva y claridad. Este fin de semana también será ideal para consentirse, invertir en su apariencia, adquirir bienes que aporten comodidad y disfrutar de momentos de alegría.

Sagitario

Los nacidos bajo el signo de Sagitario vivirán un fin de semana lleno de dinamismo y entusiasmo. Será un periodo ideal para disfrutar de la vida, participar en eventos sociales y viajes cortos, siempre con precaución y enfoque en la salud y el bienestar. La actitud positiva y la energía que traen los sagitarianos los hará destacar en cualquier actividad, desde reuniones familiares hasta fiestas y encuentros con amigos.

Su mejor día será el 12 de septiembre, un momento propicio para participar en juegos de azar, bingos o actividades que puedan generar ingresos adicionales. Los números mágicos para este fin de semana son 13, 22 y 38, y los colores de la suerte son naranja y amarillo, que favorecerán la energía positiva y la vitalidad.

Sagitario deberá prestar atención a su salud, especialmente en relación con el insomnio, la gastritis, la úlcera y posibles molestias digestivas. Mantener hábitos equilibrados de alimentación y descanso será clave para disfrutar plenamente del fin de semana. También se aconseja realizar pequeñas mejoras en el hogar, como pintar o arreglar espacios que lo necesiten, ya que un entorno armonioso potenciará su bienestar.

El Arcángel Gabriel acompañará a Sagitario este fin de semana, ofreciendo protección, bendiciones y apoyo frente a cualquier energía negativa o situación de brujería. Este es un periodo de manifestación de deseos, consolidación de metas y fortalecimiento de la confianza en sí mismos.

Sagitario vivirá un fin de semana de alegría, autenticidad y pasión, donde la clave será disfrutar con prudencia, enfocarse en la salud y fortalecer los proyectos personales y familiares.

Capricornio

Este fin de semana, los nacidos bajo el signo de Capricornio se encontrarán completamente alineados con las fuerzas cósmicas y astrales. Es un momento propicio para disfrutar de la vida, equilibrar energías y fortalecer tanto la vida personal como la profesional. Sin embargo, deberán cuidarse de las envidias, el mal de ojo y las influencias negativas, ya que el éxito y la determinación que caracterizan a Capricornio pueden atraer la atención de personas con malas intenciones.

El 13 de septiembre será su día mágico, un momento cabalístico ideal para rituales de protección y renovación energética.

En cuanto a la salud, Capricornio deberá prestar atención a la espalda baja, los riñones y evitar esfuerzos físicos excesivos. Mantener la calma y no exagerar las cargas ayudará a evitar lesiones.

Las cartas señalan oportunidades de crecimiento y estabilidad, especialmente en el ámbito laboral y financiero. Los números mágicos para este periodo son 05, 12 y 21, y los colores de la suerte son azul y blanco, que favorecerán la concentración, la claridad mental y la armonía.

En el amor, Capricornio encontrará satisfacción y pasión, siempre que se mantenga la honestidad y la estabilidad. La carta del Arcángel Rafael, sanador y protector, acompañará este fin de semana, brindando guía espiritual, eliminación de malas energías y fortalecimiento de la vitalidad física y emocional.

Este es un periodo ideal para organizar la casa, adquirir bienes importantes como vehículos o tecnología, y establecer bases sólidas para la vida futura. Capricornio debe mantenerse atento a los amores del pasado, valorar su energía y disfrutar de su vitalidad sensual, que es un recurso fundamental para el bienestar y la juventud.

Acuario

Este fin de semana, los nacidos bajo el signo de Acuario experimentarán una liberación importante de energías negativas y sentimientos del pasado que ya no les correspondían. Se sentirá un equilibrio en sus chakras, lo que permitirá fluir con mayor carisma, entusiasmo y claridad mental. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes en la vida personal y profesional, y para abrirse a nuevas oportunidades.

Acuario se destaca por su carisma, pasión y capacidad para equilibrar dar y recibir en sus relaciones. Son personas fogosas, divertidas, amables y comprometidas, que buscan experiencias auténticas y disfrutan del momento presente. Este fin de semana se recomienda enfocarse en la autoindependencia, la organización de proyectos propios y la planificación de vacaciones o viajes en familia.

El 14 de septiembre será su día más auspicioso, acompañado de buena suerte y oportunidades económicas. Los números mágicos de Acuario son 09, 14 y 25, mientras que los colores que favorecen la buena energía son rojo y amarillo. Es recomendable invertir en bienes, renovar pertenencias personales como un teléfono o ropa, y sentar bases sólidas para la prosperidad futura.

En lo afectivo, Acuario vivirá momentos de pasión y nuevas conexiones amorosas. Las cartas anuncian estabilidad y encuentros positivos con personas que potenciarán su bienestar. La protección del Arcángel Metatrón ayudará a eliminar malas vibras, intrigas y envidias, y a fortalecer la inteligencia y la claridad para tomar decisiones acertadas.

Piscis

Este fin de semana, Piscis se libera de amarguras y sentimientos negativos del pasado. Se siente más ligero, en armonía y con una energía renovada que le permite disfrutar de la vida y de los pequeños placeres cotidianos. Es un buen momento para hacer cambios en tu hogar: arreglar, limpiar, reorganizar y crear espacios que te transmitan paz y bienestar. Aprovecha para desconectar de preocupaciones innecesarias y concentrarte en lo que realmente te hace feliz.

En lo económico y laboral, surgirán oportunidades de ingresos extra o trabajos con personas influyentes. Es un momento ideal para iniciar proyectos propios, vender productos o servicios que domines, y monetizar tus habilidades. La clave está en ser práctico y no regalar tu talento: si ofreces consejos o ayudas, hazlo con límites y recibe lo que mereces a cambio.

En el amor, habrá posibilidades de estabilidad y de nuevas conexiones. Aunque quizá no tengas pareja firme, sentirás pasión y cercanía con las personas que te importan. Mantén tus límites claros y no permitas que la energía de los demás afecte tu bienestar.

El Arcángel Rafael estará presente, brindándote sanación, protección y crecimiento. Reza o invócalo para fortalecer tu salud, tu energía y tus proyectos.

Tus números de la suerte son 03, 18 y 26, y tus colores de buena suerte son azul y rojo. Cuida tu energía, aléjate de personas tóxicas, evita chismes y ayuda a los animales, lo cual potenciará tu bienestar y tu carisma. Este es un momento de liberación, crecimiento y equilibrio que marcará un antes y un después en tu vida.

Con información de Mhoni Vidente

MF