Doctor Strange 2: Las series y películas que tienes que ver para entender "El multiverso de la locura"

"Doctor Strange en el multiverso de la locura", secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch en 2016, llegará a los cines de México este 4 de mayo para su pre estreno, y el público en general podrá disfrutar de esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a partir del 5 de mayo.

Sin embargo, para poder entender "Doctor Strange 2", Marvel recomendó las siguientes series y películas que puedes disfrutar en la plataforma de Disney+:

1. "Doctor Strange: Hechicero supremo" (2016)

2. "WandaVision"(2021)

3. "What…If?" (2021)

4. "Spider-Man: No way home" (Puedes verla aquí)

En el UCM, las películas han sido conectadas por más de 10 años, con el arranque de "Iron-man" en 2008, logrando grandes ganancias en la taquilla y colocando algunas de las producciones entre las más populares de la historia, como "Avengers: Endgame" y "Infinity War" o "Spider-Man: No way home".

La actual Fase 4 dio inicio con el estreno de "Black Widow", "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos", "Eternals", "Spider-Man: No way home" y ahora "Doctor Strange en el multiverso de la locura". También llegarán producciones como "Thor: Love and Thunder", "Wakanda Forever" y "The Marvels", entre otros.

En las series que también forman parte de este universo, se han estrenado "WandaVision", "Falcon y el Soldado del invierno", "Loki", "What…If?" y "Hawkeye".

Próximamente Marvel lanzará "Ms. Marvel", "She Hulk", "Echo", y actualmente "Moon Knight".

PC.