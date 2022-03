Spider-Man No way home: La película de Marvel llega a estas plataformas digitales

Luego de su exitoso estreno en diciembre del 2021, “Spider.Man: No way home” al fin llegó a algunas plataformas digitales para los fans que no la pudieron ver y para los que desean volver a disfrutar del “Spider-verse” con Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con Sony Pictures y Marvel Studios, “Spider-Man” ya puede adquirirse a través del formato On Demand de las siguientes plataformas:

iTunes

Prime Video

Google Play

Claro Video

Además, cabe recordar que “Spider-Man: No way home” llegará también a la plataforma de streaming HBO Max a mediados de este año, según confirmó Luis Duran, General Manager de HBO Max de Latinoamérica.

“Spider-Man: No way home” rompió la taquilla en cines durante la pandemia, convirtiéndose en la primera en superar los mil millones de dólares en ganancias y, ahora, a tres meses de su estreno, la película dirigida por Jon Watss logró posicionarse como la sexta película más taquillera de la historia, por debajo de “Avengers: Infinity War” con un total de mil 876 millones 685 mil 954 dólares.

AC