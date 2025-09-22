¿'Spiderman 4' pospondrá su estreno tras el accidente de Tom Holland?

Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante la filmación de la nueva entrega de Spider-Man, el incidente ocurrió el pasado viernes mientras Holland realizaba una acrobacia en los estudios Leavesden, ubicados en Watford, Londres.

Debido al percance, el rodaje se suspendió temporalmente para que el actor británico recibiera atención médica y tomará algunos días de descanso, pese al susto, fuentes cercanas aseguran que Holland se encuentra estable y en buen estado de salud.

¿Pospondrán ’Spiderman 4’ tras el accidente de Tom Holland?

La reciente conmoción cerebral leve de Tom Holland durante el rodaje de “Spider-Man: Brand New Day” ha despertado la inquietud entre los seguidores del superhéroe sobre un posible retraso en la fecha de estreno.

Hasta el momento, la producción se ha detenido solo por unos días, y los reportes médicos indican que la recuperación del actor será rápida, sin embargo, en proyectos de gran escala, incluso pausas breves pueden desencadenar un efecto dominó, afectando la reprogramación de locaciones, la agenda de los actores y las etapas de postproducción.

Pese al contratiempo, Sony Pictures y Marvel Studios mantienen firme la fecha de estreno: 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, por ello los fanáticos, mientras tanto, observan atentos cómo se desarrollan los próximos días de filmación.

