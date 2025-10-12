Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 13 al 17 de octubre

Aries

Tu carta es El Loco, símbolo de renovación y crecimiento. Es momento de pisar firme, mirar hacia el futuro y no dejar pasar el tiempo en vano. Esta semana será ideal para retomar proyectos detenidos, pagar deudas, organizar estudios y recuperar lo que habías postergado. Llegan dos golpes de suerte importantes y una mejora económica. Tu mejor día será el 17 de octubre, marcado por buenas noticias y estabilidad.

En salud, cuida garganta, pulmones y sistema inmunológico; evita los cambios bruscos de clima y refuerza tu cuerpo con cítricos y agua. En el ámbito académico y profesional, considera tomar cursos de inglés, liderazgo o administración. Un viaje se vislumbra a finales de mes y personas del extranjero podrían ofrecerte oportunidades laborales o de negocio; revisa todo antes de firmar.

Tus números mágicos son 10, 29 y 34, y tus colores de la suerte, blanco y verde, que purifican cuerpo, mente y espíritu. El Arcángel Rafael te acompañará, ayudándote a limpiar tu energía, sanar emociones y mantener estabilidad. En el amor, si tienes pareja la relación se consolida; si estás soltero, se acercarán Capricornio, Leo y Sagitario. Evita amores complicados o situaciones prohibidas, y enfócate en relaciones sinceras.

Tauro

Tu carta es La Justicia, energía de equilibrio y resolución. Llegó el momento de cerrar trámites, arreglar papeles y resolver asuntos legales, académicos o migratorios que venías postergando. Esta carta te invita a poner orden en tu vida y actuar con responsabilidad.

Evita los excesos en comida y controla el estrés; tu punto débil será la presión alta y el colesterol. Tu mejor día será el martes, ideal para organizar tu entorno laboral y personal. En el trabajo podrías sentir presiones o malas energías; protégete de la negatividad y no te dejes influir por los comentarios ajenos.

En salud, acude a un chequeo médico general. En lo económico, llegan cinco golpes de suerte con los números 04, 26 y 28, y tus colores favorables serán rojo y amarillo. Es un periodo de madurez: busca estabilidad, construye tu propio patrimonio y deja atrás los gastos innecesarios.

En el amor, una persona del pasado intentará acercarse; resuelve y cierra ciclos. Si estás en pareja, hay armonía y posibilidad de embarazo. Si estás soltero, podrían aparecer Acuario, Piscis o Virgo, signos compatibles que traen estabilidad emocional. El Arcángel Metatrón será tu guía, ayudándote a mantener la sabiduría, el control del carácter y la fortaleza ante ambientes tóxicos.

Géminis

Tu carta es La Estrella, símbolo de esperanza, claridad y bendición divina. Estás en el momento ideal para avanzar y hacerte notar, pero sin revelar de más tus planes. La discreción será tu aliada esta semana.

Se abren puertas laborales y económicas; podrías recibir un reconocimiento o una oferta importante. Tu mejor día será el 13 de octubre. En salud, cuida el sistema hormonal: tiroides, matriz, próstata o vejiga. Recuerda que la salud es tu mayor tesoro.

En el plano emocional, evita discusiones familiares y conflictos innecesarios. Llegan tres golpes de suerte con los números 11, 39 y 40; tus colores favorables son rosa mexicano y azul. Cambia tu imagen, renueva tu energía, y busca actividades que te relajen: caminar, ver una película o salir con tu pareja.

Para quienes están casados, puede haber noticias de embarazo. Si estás soltero, se acercarán Libra, Sagitario y Acuario. Deja atrás los celos y la desconfianza; confía más en tu intuición. El Arcángel Miguel te protege esta semana, cortando energías negativas, envidias y malas intenciones.

Cáncer

Tu carta es El Juicio, que anuncia renovación, claridad y justicia divina. Esta semana estarás en el centro de importantes movimientos laborales: juntas, cambios de puesto o reajustes en tu entorno profesional. Mantén la mente positiva y la energía limpia desde el inicio de cada día.

Revisa tus seguros, documentos y trámites pendientes. La energía también impulsa el estudio, la comunicación y el desarrollo artístico. Es momento de retomar tu vocación o iniciar un nuevo aprendizaje. Tu mejor día será el martes, ideal para hacer peticiones al Arcángel Gabriel, quien te traerá buenas noticias, contratos y estabilidad.

Tu punto débil será la mente: estrés, nervios o depresión. Cuida tu descanso, aliméntate bien y rodéate de naturaleza. Tus números de la suerte son 23, 35 y 62, y tus colores, amarillo y rojo.

Llegan oportunidades laborales y un posible premio económico o adquisición importante. No te encierres en pensamientos del pasado; libérate emocionalmente. En el amor, destacan Escorpión, Capricornio y Piscis, signos que te ofrecerán estabilidad y comprensión.

Leo

Tu carta es El Ermitaño, símbolo de sabiduría, paciencia y reflexión. Esta semana encontrarás respuestas y soluciones a viejos problemas. Evita regresar a relaciones o trabajos del pasado; lo que ya se cerró no debe abrirse de nuevo.

Habrá movimiento laboral, cambios de dirección o nuevas jefaturas, pero saldrás bien librado. Tu mejor día será el miércoles, ideal para entrevistas, reuniones y cobros pendientes. En salud, cuida la espalda baja, riñones y cadera; evita esfuerzos o caídas.

Tus números mágicos son 18, 24 y 41, y tus colores de poder, negro y blanco. En lo emocional, acepta las lágrimas y suéltalas, pero no te quedes estancado en la tristeza. Si estás soltero, se acercarán Géminis, Aries y Sagitario con intenciones de amor verdadero.

El Arcángel Rafael te acompañará esta semana, ayudándote a sanar el cuerpo y el alma. Te recomienda ejercitar la empatía, perdonar sin olvidar, y no involucrarte en negocios o relaciones dudosas. Concéntrate en tu futuro y en construir estabilidad a largo plazo.

Virgo

Tu carta es El Carruaje, símbolo de decisión, movimiento y triunfo. Esta semana seguirás adelante con fuerza, dejando atrás lo que te traicionó o te restó energía. Es momento de avanzar sin miedo.

Tu mejor día será el jueves, con posibilidades de arreglar trámites legales, migratorios o familiares. En salud, cuida el estómago, la gastritis y la hernia hiatal; come con moderación y a tus horas.

Virgo necesita estructura y movimiento: mantén dos fuentes de ingresos y organiza tus finanzas. Tus números mágicos son 05, 16 y 21, y tus colores, azul y blanco. Evita personas envidiosas o intrigantes; protege tu energía con perfumes cítricos o de madera.

En el amor, si tienes pareja seguirás estable; si estás soltero, se acercarán Tauro, Acuario y Capricornio con intención de estabilidad. Llegan reconocimientos laborales, posibilidades infinitas de riqueza y crecimiento. No te sabotees con pensamientos negativos: el universo está a tu favor.

El Arcángel Uriel abre tus caminos económicos y espirituales, quemando lo negativo y dándote la fuerza necesaria para brillar.

Libra

Tu carta es El As de Oros, símbolo de triunfo, estabilidad y prosperidad. Sigues brillando, Libra: el ciclo de tu cumpleaños continúa atrayendo regalos, sorpresas y nuevas oportunidades. Es una semana de festejos, reuniones laborales, celebraciones familiares y momentos felices.

No esperes de los demás lo que tú mismo puedes lograr. Si alguien promete y no cumple, sigue tu camino y busca tu propio éxito. La energía del tarot te impulsa a tomar decisiones firmes, organizar tus finanzas y construir una base sólida para el futuro: un ahorro, una propiedad o una estabilidad laboral.

Tu mejor día será el 13 de octubre, ideal para cerrar acuerdos y disfrutar de tus logros. En salud, cuida vista, oídos y garganta; evita cambios bruscos de temperatura y virus respiratorios.

Tus números mágicos son 02, 24 y 43, y tus colores de suerte, rojo y amarillo. Recibirás un regalo muy especial vinculado con el amor; podría tratarse de una nueva relación con alguien de Sagitario, Acuario o Géminis, signos compatibles contigo.

El Arcángel Miguel te protege y te dice: “La libertad en tu vida será diaria.” Él te libera de envidias, intrigas y energías negativas. Coloca una imagen suya en tu casa y usa plata —cadena, anillo o pulsera— para cortar malas vibras. Vivirás días de alegría, equilibrio y sanación profunda.

Escorpión

Tu carta es El Mago, energía de poder, abundancia y manifestación. Es una semana de merecimiento, de pedir y recibir. Estás listo para aumentar tu patrimonio, recuperar dinero perdido y fortalecer tu economía. El Mago te recuerda que tienes la capacidad de transformar tu destino con tu voluntad y tu fe.

Tu mejor día será el 16 de octubre, ideal para avanzar en trabajo, estudios o proyectos familiares. Aunque tendrás muchas tareas y pendientes, podrás con todo. Cuida estómago e intestinos, evita estrés y mejora tu alimentación con frutas, líquidos y verduras.

Abre bien los ojos ante personas falsas o intrigantes; no confíes ciegamente y aléjate de fraudes o esquemas dudosos. Estudia nuevamente temas de leyes, abogacía o sistemas; te abrirán caminos en el futuro.

Tendrás tres golpes de suerte con los números 11, 14 y 17 y tus colores serán azul y verde. No temas los cambios: el universo te liberará de personas tóxicas y energías oscuras.

En el amor, si tienes pareja podrían venir tensiones o conversaciones sobre espacio y tiempo. Si estás soltero, llegarán Escorpio, Piscis o Cáncer, signos compatibles que te devolverán la ilusión.

El Arcángel Metatrón será tu guía espiritual; pídele luz, inteligencia emocional y serenidad antes de actuar. Vuelve a estudiar, ora más y confía: tu milagro está en camino.

Sagitario

Tu carta es La Templanza, que representa equilibrio, calma y paciencia. Esta semana todo se acomoda si mantienes serenidad. El tarot te pide cuidar tu salud: evita mareos, presión alta y problemas de colesterol. Mejora tus hábitos alimenticios, duerme mejor y haz ejercicio.

Tu mejor día será el martes, con recompensas económicas, cierre de proyectos y oportunidades laborales importantes. Evita la impaciencia y mantén la continuidad: no dejes a medias lo que inicias.

Recibirás tres golpes de suerte con los números 06, 12 y 18, y tus colores favorables serán rojo y naranja. Llega una transformación laboral positiva y una proyección nueva que te hará destacar.

En el amor, si tienes pareja podrías vivir estabilidad o incluso embarazo. Si estás soltero, se acercarán Leo, Cáncer y Aries con propuestas emocionales sinceras.

El Arcángel Gabriel será tu protector, invitándote a hacer un inventario de tu vida: conserva lo bueno, suelta lo tóxico y purifica tu entorno. Aprende a disfrutar el presente y deja de limitarte por miedo o autocrítica. Tu crecimiento depende solo de ti.

Capricornio

Tu carta es El Mundo, símbolo de éxito, expansión y logros en el extranjero. Es una semana de crecimiento y madurez, donde podrías concretar viajes, nuevos proyectos o reconocimientos laborales.

Tu mejor día será el viernes 17 de octubre, ideal para cerrar acuerdos o recibir propuestas. La carta te pide dejar atrás los vicios y excesos: alcohol, comida, cigarro o desvelos. Todo lo que te reste equilibrio debe quedar fuera.

Tu punto débil será la falta de descanso, así que cuida tu cuerpo y evita abusos. Tus números mágicos son 19, 25 y 31, y tus colores de poder, azul y rojo.

Llega una etapa de estabilidad y abundancia. No reveles tus planes; no todos desean verte brillar. Te ofrecerán un negocio en el extranjero o relacionado con bienes raíces, autos o ventas: analízalo bien, pero podría ser muy favorable.

En el amor, si tienes pareja, habrá comprensión y madurez; si estás soltero, se acercarán Libra, Virgo y Tauro. Cuida tus pertenencias y evita prestar dinero o bienes.

El Arcángel Uriel te abre caminos y te dice: “Años pasados quedan atrás.” Déjalos ir. Vienen nuevas posibilidades, estabilidad y crecimiento económico duradero.

Acuario

Tu carta es La Luna, símbolo de intuición y revelación. El tarot te pide abrir los ojos y ser cauteloso con quién confías, especialmente en negocios o relaciones recientes. Aléjate de personas intrigantes o de entornos poco claros.

Tu mejor día será el miércoles, marcado por avances laborales y acuerdos importantes. Se presentan oportunidades de nuevos empleos, ventas o proyectos que habías esperado. Sin embargo, revisa todo con calma antes de firmar.

En salud, cuida huesos, caderas y piernas; evita caídas o sobreesfuerzos físicos. Tus números de la suerte son 07, 13 y 32, y tus colores blanco y azul.

Disfruta de la vida, sal a eventos, baila y diviértete; has trabajado demasiado y necesitas equilibrar tu energía.

En el amor, si tienes pareja, la unión se fortalece; si estás soltero, llegarán Virgo, Géminis o Tauro, signos compatibles que te traerán estabilidad.

El Arcángel Jofiel te acompaña, recordándote que camines con elegancia y seguridad. Él te dice: “Sé tú mismo, no permitas que nadie robe tu alegría.” Libérate de cargas ajenas, mantén tu fe y sigue creciendo en tu propio camino.

Piscis

Tu carta es La Torre, que anuncia cambios importantes y decisiones determinantes. Es momento de reconstruir, avanzar y crear tu propio patrimonio. No postergues más lo inevitable: analiza tus opciones y actúa.

Tu mejor día será el 13 de octubre, ideal para cumplir con tareas y juntas laborales. Cuida no saturarte; haz pausas y busca descanso. Evita amistades tóxicas o personas negativas.

Recibirás dinero o recompensas del pasado. Si gestionas herencias, títulos o propiedades, tendrás éxito. Tus números mágicos son 08, 30 y 77, y tus colores de poder, naranja y amarillo.

En salud, atención a riñones, páncreas y sistema urinario; hidrátate y visita al médico si hay molestias. En el amor, si tienes pareja habrá armonía; si estás soltero, se acercarán Cáncer, Libra y Escorpio, signos compatibles que traerán estabilidad.

El Arcángel Uriel te protege, ayudándote a recibir el dinero y la claridad que necesitas. Él te invita a avanzar, dejar el pasado y abrir las puertas de la abundancia. Compra algo para tu hogar, mejora tu entorno y confía en tu intuición: estás por construir una nueva vida.

MF