Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

En Llamas

Una familia que vive en una casa remolque en el bosque se enfrenta de repente a un incendio forestal. La supervivencia se convierte en su principal objetivo.

Juego Sucio

En Juego sucio, un trepidante thriller dirigido por Shane Black, el ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York en esta cruda e ingeniosa película de robos.

Mantenimiento Requerido

Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo.

Tierras Perdidas

La bruja Gray Alys y el pistolero Boyce cruzan un desierto mortal para atrapar al Hombre Lobo, enfrentando bandidos, demonios y su inevitable destino.

Shrek

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

Culpa Tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad abren sus vidas a nuevas relaciones que removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

Los Extraños: Caplítulo 1

Una joven pareja en una cabaña remota es aterrorizada por tres extraños enmascarados que atacan sin piedad y aparentemente sin ningún motivo en la primera entrega de esta serie de películas de terror.

Sin Tiempo para Morir

La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond (Daniel Craig) tras la pista de un misterioso villano armado con una peligrosa y nueva tecnología.

Culpa Mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados.

Soy Leyenda

De alguna forma, el virólogo militar Robert Neville, es inmune a un imparable e incurable virus, siendo el último hombre sobreviviente en la Ciudad de Nueva York y quizás, en el mundo.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

