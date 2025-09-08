Lunes, 08 de Septiembre 2025

Horóscopo hoy lunes 08 de septiembre según Mhoni Vidente

Este lunes 8 de septiembre de 2025, la astróloga Mhoni Vidente compartió sus más recientes predicciones para los doce signos del zodiaco

Por: Brenda Barragán

A través de sus cartas reveló mensajes importantes que abarcan el ámbito laboral, personal y emocional, además de los números que podrían atraer la buena fortuna durante la semana. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus mensajes para cada signo zodiacal en esta nueva semana de septiembre. Sus cartas revelan consejos, advertencias y oportunidades, además de los números que podrían atraer la fortuna.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La carta de El Mago anuncia el inicio de proyectos y ofertas laborales. Presta atención a las señales que el universo te envía y recibe con apertura las energías positivas que se aproximan.
Números de la suerte: 6, 17 y 35.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Te encuentras en una etapa de transformaciones, lo que puede generarte confusión frente a los altibajos. Tómate un tiempo para relajarte y reencontrarte contigo mismo. Sé precavido al hablar de tus planes.
Números de la suerte: 1, 15 y 49.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es el momento ideal para cerrar capítulos y abrir la puerta a nuevas experiencias. Las cartas aconsejan dejar atrás el pasado y lanzarte con decisión hacia el presente.
Números de la suerte: 7, 14 y 31.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El arcano de El Ermitaño advierte sobre amistades falsas que podrían complicar tu entorno laboral. Sin embargo, también se anuncia la llegada de un ingreso económico inesperado.
Números de la suerte: 10, 17 y 33.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Inicias un periodo de crecimiento personal y madurez. Aprovecha esta etapa para atraer a tu vida personas y proyectos que fortalezcan tu desarrollo.
Números de la suerte: 11, 12 y 25.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con el inicio de tu ciclo zodiacal, es momento de recargar energías y abrirte a las bendiciones que el universo prepara para ti. Es un periodo propicio para tomar decisiones acertadas.
Números de la suerte: 8, 20 y 23.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las cartas invitan a explorar nuevos caminos y a soltar lo que ya no corresponde a tu presente. Evita difundir tus proyectos a cualquiera, pues los rumores podrían afectarte.
Números de la suerte: 6, 21 y 32.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Ten precaución con las envidias en el ámbito profesional. La carga de trabajo será intensa en los próximos días, por lo que será necesario que busques momentos de descanso.
Números de la suerte: 4, 8 y 26.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La carta de El Sol ilumina tu camino con éxito y buena fortuna en distintas áreas de tu vida. Escucha tu intuición y no dejes pasar las oportunidades que surjan.
Números de la suerte: 9, 18 y 77.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Es la ocasión para enfrentar pendientes y liberarte de cargas del pasado. Una propuesta inesperada en lo laboral puede traerte una grata sorpresa.
Números de la suerte: 3, 22 y 30.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El universo te impulsa a materializar tus objetivos. Ábrete a nuevas oportunidades, pues una noticia inesperada podría marcar el inicio de un nuevo rumbo.
Números de la suerte: 4, 7 y 34.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La Rueda de la Fortuna marca días de cambio y favorece que recibas energías positivas. No te detengas en pensamientos excesivos y aprende a valorar lo esencial.
Números de la suerte: 9, 18 y 36.

Con información de Mhoni Vidente

