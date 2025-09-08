A diferencia de otras entregas de premios, donde las estrellas aprovechan sus discursos para hablar de política, los ganadores de los MTV Video Music Awards 2025 centraron sus palabras en la música y en sus fans.

"Esta noche estamos todos aquí por una sola razón: la música," dijo el presentador LL Cool J al inicio del programa. "La música es la fuerza que nos une, y lo dejamos todo atrás. Esta es nuestra noche libre."

La cantante Lady Gaga, quien saltó a la fama con su icónico vestido de carne en los VMAs de 2010, se coronó como Artista del Año, llevándose el premio más importante de la velada. La cantante de "Bad Romance" superó a Beyoncé, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Morgan Wallen y The Weeknd. Gaga dedicó el galardón a su público y a sus "Pequeños Monstruos":

"No puedo expresar lo que esto significa para mí. Ser recompensada por ser artista es un honor indescriptible", dijo. "Ser artista es un intento de conectar las almas de todo el mundo… fomentar el entendimiento y celebrar la comunidad". Lady Gaga asistió a los MTV Video Music Awards 2025 para recibir el prestigioso galardón Artista del Año , mientras continúa su gira mundial Mayhem Ball.

Subrayó la importancia de que el arte provoque emociones, fomente la comunidad y brinde esperanza:

"Dedico este premio al público. La forma en que recorren su vida es icónica y excepcional. Ustedes merecen un escenario para brillar y les doy todos mis aplausos", añadió, dedicando también el galardón a su pareja, Michael. Además, Gaga brilló con su presentación de "Abracadabra" y el estreno de "The Dead Dance", canción de la serie Merlina. La artista lideraba las nominaciones con 12 candidaturas , incluyendo Video del Año y Mejor Álbum.

"Espero que, al navegar por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte en sus vidas. Tu ensayo, tu disciplina, tu arte merece ser recompensado por su pasión".

Mariah Carey gana primer VMA

La noche fue histórica también para Ricky Martin, primer ganador del Premio Ícono Latino, presentado por J Balvin. Martin hizo una entrada espectacular descendiendo en una jaula antes de interpretar "Livin' la Vida Loca", seguido de éxitos como "Vente Pa' Ca" y cerró con "La Copa de la Vida".

Por su parte, y a pesar de sus 35 años de carrera y de haber acumulado 19 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100, Mariah Carey ganó su primer MTV Video Music Award durante la gala de este año. Antes de recibir el reconocimiento Michael Jackson Video Vanguard, Carey interpretó algunos de sus mayores éxitos, como "Dreamlover","Heartbreaker", "Obsessed", "Like That" y "We Belong Together", vestida con un traje de lentejuelas doradas y rodeada de bailarines. "Estar aquí me trae recuerdos increíbles", dijo Carey, recordando incluso su participación en los VMAs de 1998 junto a Whitney Houston . "Después de todo este tiempo, he aprendido que la música evoluciona, los videos evolucionan, pero la diversión es eterna".

Bruno Mars y Rosé se llevaron el premio a Canción del Año por su dueto “APT”. Rosé dedicó el premio a su yo de 16 años y agradeció a sus colaboradores y compañeras de Blackpink.

Sabrina Carpenter se subió al escenario de los MTV Video Music Awards 2025 para interpretar su sencillo "Tears", de su más reciente álbum Man's Best Friend. La estrella del pop apareció a través de una alcantarilla, recreando la estética urbana de su video, acompañada por drag queens como Lexi Love, Symone y Denali, quienes levantaron pancartas con mensajes de apoyo a los derechos de las personas trans. Carpenter combinó canto, baile y elementos teatrales, con un vestuario que incluyó un vestido plateado con flecos y un sostén con diamantes, en un guiño a la icónica presentación de Britney Spears de 2001.

La actuación se destacó por su inclusión y conciencia social, mientras los carteles proclamaban mensajes como "Protejan los derechos de las personas trans" y "Ámense". Además de su presentación, Carpenter estaba nominada en 9 categorías, incluyendo Video del Año por "Manchild", Mejor Artista Pop y Mejor Álbum por Short n' Sweet, que debutó en el número 1 del Billboard 200, consolidándola como una de las voces más relevantes del pop actual.

También recibió el premio a Mejor Álbum por Short n' Sweet , superando a Lady Gaga y Bad Bunny. "Realmente no doy por sentado que escuchen un álbum. Todos los artistas nominados me han inspirado muchísimo. Gracias por permitirme estar aquí", dijo en su discurso.

Homenaje a Ozzy Osbourne

Durante la noche, se rindió un homenaje a Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio a los 76 años, poco después de su último concierto con Black Sabbath. El segmento comenzó con un video pregrabado presentado por su hijo Jack Osbourne y sus cuatro hijos, quien expresó: "Sé con seguridad que a mi papá le haría increíblemente feliz ver a estos grandes músicos continuar con su legado e inspirar a la próxima generación de rockeros".

Luego, Yungblud, Steven Tyler, Joe Perry y Nuno Bettencourt subieron al escenario para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos, iniciando con "Crazy Train" y continuando con "Changes" y "Mama, I'm Coming Home", cerrando con un estallido de fuegos artificiales y Yungblud gritando al público: "¡Ozzy para siempre!"

