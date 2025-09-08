Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 9 al 14 de septiembre

ARIES

La luna llena de esta semana indica que la fuerza y la lucha no siempre son la solución, la ternura es clave para resolver conflictos internos. El 12, la alineación de Mercurio y Júpiter te proporcionará sabiduría para liderar con empatía. Confía en tu intuición, que está especialmente aguda, y escucha antes de actuar. Una conversación imprevista te revelará una verdad que transformará tu perspectiva profesional o artística.

TAURO

Esta semana, tu cuerpo experimentará intensamente las energías, la luna en Piscis te aconseja un descanso ritual. El día 12, los trinos planetarios te darán una perspectiva más amplia de tu propósito vital. Deja ir lo que ya no te aporta, pues hay espacio para nuevas oportunidades. Se presenta un proyecto o inversión con potencial a largo plazo.



GÉMINIS

Tu mente se expande ampliamente, Mercurio, tu planeta regente, junto con las energías de Júpiter y el Sol, te impulsan a comunicarte desde el corazón, más allá de la razón. La luna llena del domingo destaca tus conexiones fuertes e invisibles con personas especiales. Reflexiona sobre qué palabras podrían sanar lo que aún no se ha expresado.



CÁNCER

La semana comienza con la luna llena en Piscis, impactando profundamente tus emociones como una canción nostálgica. Algunas memorias se desvanecerán, mientras que otras perdurarán. La alineación planetaria (trinos con Saturno y Neptuno) te proporciona estabilidad emocional y claridad espiritual para tomar decisiones importantes o realizar cambios significativos relacionados con una persona específica.



LEO

Esta semana, brillarás e inspirarás a otros. La alineación astral te otorga autoridad, pero te anima a ejercerla con bondad y generosidad. Recuerda que el orgullo puede ser perjudicial; la vulnerabilidad es una fortaleza. Se te presentará una oportunidad pública o profesional para demostrar tus habilidades y obtener reconocimiento.



VIRGO

Piscis, tu signo opuesto les aconseja entregarse a lo desconocido, particularmente en el amor. La Luna llena sugiere soltar el control y confiar en la guía divina. La unión de Mercurio (su regente) y Júpiter permitirá que su mente conecte lo práctico con lo espiritual.

Transformar la rutina diaria en un ritual sagrado, bendecido y protegido, traerá milagros. Un cambio en la salud o los hábitos diarios resultará en una profunda revelación espiritual o emocional.



LIBRA

Esta semana, el equilibrio reside en tus sensaciones internas, en algo intangible. Confía en tu intuición; la luna llena te permitirá conectar con sueños profundos y significativos. La armonía entre tus palabras, emociones y visiones se verá favorecida. Tu capacidad para reconciliar lo aparentemente irreconciliable es tu mayor atractivo. Finalmente, un vínculo afectivo se fortalecerá o cambiará.



ESCORPIO

Esta semana comienza un periodo de purificación emocional para Escorpio. La agitación no busca destruir, sino limpiar la negatividad. La luna llena en Piscis te obligará a confrontar tus miedos más profundos. Tu espiritualidad se intensifica gracias a la influencia de Neptuno y Saturno. Este proceso implica una muerte simbólica que precede a un renacimiento poderoso. Un secreto revelado, aunque doloroso, te permitirá tomar una decisión que cambiará tu vida.



SAGITARIO

Tu energía interior se intensifica, convirtiéndose en una fuente de gran sabiduría. La influencia de Júpiter (tu planeta regente), Mercurio y el Sol te impulsa a generar ideas y proyectos con un gran potencial inspirador. La luna llena del domingo te recuerda la importancia de tu esencia, orígenes e identidad. Se presenta una oportunidad en los ámbitos educativo, laboral o espiritual, que podría marcar el inicio de un nuevo camino.



CAPRICORNIO

Tu regente, Saturno, recibe influencias positivas que te fortalecen a partir de experiencias recientes difíciles y traumáticas. La luna llena te aconseja ser más comprensivo contigo mismo y adaptarte. Tu liderazgo se volverá más humano y sabio, recibiendo apoyo inesperado de un mentor, guía o figura de autoridad, lo que podría llevarte a una nueva experiencia exitosa.



ACUARIO

Esta semana, tu intuición y capacidad de prever el futuro se intensifican. La luna llena en Piscis te conecta con tus pasiones. El día 12, tendrás mayor facilidad para comunicar ideas que antes te resultaban difíciles de expresar. Este periodo será de sanación espiritual y transformación.

Recibirás una señal, ya sea a través de una tarotista, astrólogo o una casualidad, confirmando que estás en el camino correcto, a pesar de que pueda parecer poco ortodoxo.



PISCIS

Esta semana, la luna llena en tu signo será como un renacimiento o una iluminación. Tu empatía y sensibilidad te permitirán ayudar a otros, como una medicina. La alineación planetaria (trinos con Neptuno y Saturno) te dará la fuerza para mantener tu visión sin perderte en ella. Sentirás alegría y gozo; escucha y comparte esa felicidad. Una revelación personal o espiritual te llevará a tomar una decisión valiente de la que te sentirás muy orgulloso.



YC