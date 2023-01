Hace unos días Mario Escobar, el padre de la joven asesinada, Debanhi Escobar, dio a conocer que estaba interesado en realizar una serie sobre el caso de su hija, en la cual busca que se cuente lo sucedido en abril de 2022, fecha en que fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel en la ciudad de Monterrey.

El padre reveló que para cualquier actriz sería un honor interpretar el papel de su hija, sin embargo mencionó que ya tiene el nombre de las dos actrices que la podrían protagonizar.

Se trata de las mexicanas Belinda y Danna Poala, quienes han participado en varias películas proyectadas en la pantalla grande y han actuado en series de plataformas de streaming como Netflix.

Luego de que Mario Escobar revelara lo de la posible serie, Danna Paola salió a hablar sobre lo que dijo el padre de Debanhi y mencionó que estaría dispuesta a realizar dicho papel en la bioserie.

"De verdad, un honor para mí que el padre haya pensado en eso, sobre todo por la justicia que falta todavía hacer en el caso. Me encantaría, creo que al final del día llevar estas historias a la pantalla tiene que ser con mucho respeto", dijo la cantante en una entrevista que se filtró en las redes sociales.

La intérprete de "Sodio" también habló sobre lo doloroso que ha sido este caso para la sociedad mexicana y lamentó que a pesar de los esfuerzos de los padres, todavía no se haya conseguido justicia: "Ese caso es muy delicado y lo tomo con muchísimo respeto", agregó.

Por último, la protagonista de "Élite" mostró su empatía para todas las mujeres que luchan día a día para conseguir justicia e igualdad, incluso, pidió a quienes han sufrido cualquier tipo de violencia no quedarse calladas: "Mujer no estás sola, no te quedes callada nunca y que estamos juntas en esto, y que ni una más México y ni una más en el mundo, creo que es lo único que tengo que decir", finalizó.

