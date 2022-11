Danna Paola responde a Belinda, ¿harán dueto?

Las carreras de Danna Paola y Belinda siempre han estado enfrentadas por parte del público mexicano que las vio crecer, frente a las pantallas de televisión como protagonistas de las telenovelas infantiles más populares de los 2000 y también como cantantes.

Es por eso que, para disipar esta idea de rivalidad entre ambas, hace un par de semanas, Belinda habló sobre la posibilidad de realizar un dueto con la intérprete de "Oye Pablo" y ahora, en entrevista con Danna le responde. "Me encantaría, lo venimos diciendo desde hace mucho y creo que no se ha dado la oportunidad", dice Danna Paola.

Belinda grababa "Cómplices al rescate", mientras la cantante estaba en otra producción de Televisa; "María Belén", y desde entonces ambas han estado en los mismos escenarios a nivel nacional. Además, en sus carreras existen similitudes que propician las comparaciones como su participación en el musical "Hoy no me puedo levantar", aunque en diferentes etapas y ambas han trabajado en proyectos juveniles de producción española para la misma plataforma streaming, Danna en "Élite" y Belinda en "Bienvenidos a Edén".

Sin embargo, Danna afirma que para ella es importante no rivalizar con sus colegas, sobre todo con Belinda a quien acepta, admira desde siempre. "Esto no es una competencia y lo he dicho toda la vida: no son las olimpiadas. Creo que nos tenemos que juntar y por supuesto la admiro muchísimo, se me hace una mujer capaz de todo", señala.

El productor Alejandro Gou ha declarado que tiene la intención de juntar a las dos famosas en una puesta música inspirada en la película estadounidense "Chicas pesadas", pero mientras eso sucede las dos se han mostrado dispuestas a colaborar en una canción. "Creo que sería una bomba poder hacer algo juntas y me encantaría. Para mí siempre lo más bello de esta industria es poder compartir y colaborar con compañeras y compañeros", afirma Danna.

FS