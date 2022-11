Danna Paola congrega a miles de seguidores en el Auditorio Telmex

La noche de este viernes 11 de noviembre se celebró en el Auditorio Telmex el concierto de la joven cantante mexicana Danna Paola, una velada marcada por el júbilo de los miles de espectadores (9 mil 800, de acuerdo con los organizadores) que acudieron a su cita con la intérprete de 'XT4S1S'.

Así, ni el leve frío otoñal contuvo el desfile de fanáticos y el flujo de cabellos teñidos, transparencias, gruesas suelas de gama, blusas brillantes (eventuales agujeros y tatuaje visible), prendas plásticas, vistosos accesorios y maquillaje; un muestrario de juventudes contemporáneas y algunos excéntricos: todos lucen.



Un coro monumental

Las indicaciones y mensajes de recibimiento en el recinto hacen sencillo anticipar la aparición de la artista, a quien el respetable celebra a voz en cuello, y cantando. ¿Escenario? Lo esencial es la pantalla (animaciones espectaculares), rampas y desniveles para que se proyecten las coreografías y los bailarines enmarquen a la artista; las transiciones de vestuario deslumbran en su juego con la luz. La música no es en vivo pero a nadie importa, la sonoridad es rotunda, la gente pide más.

Si en el principio se goza con 'Mía' y 'Mala fama', la conjunción de luces y coreografía produce gritos en la audiencia que festeja los desplantes fetichistas -después de todo, "amor es amor"- y, cuando se dirige directamente a su público, Danna Paola enfatiza que "cumple un sueño desde pequeña" y la noche, promete, "será especial para todes"; una celebración del amor en plenitud.

La intérprete de "Calla Tú" ofreció una energética velada. EL INFORMADOR/ C. Zepeda



La magia existe

Declara la artista la existencia de lo mágico, lo que marca la cita con su audiencia tapatía, emocionada al entonar 'El primer día sin ti', mientras ella preside la pantalla central, que se torna un caleidoscopio rutilante; y el tono azul invade ahora un foro donde baila la intérprete al par de cientos de espectadores y al ritmo contagiante de 'Oye Pablo'.



Balance de intensidades

Y es que todo es un ir y venir de golpes visuales, sonoros y un discurso que antecede su célebre cover de José José (que canta recostada y exhibiendo su capacidad vocal). Esa es la dinámica, un balance entre las intensidades de contenido -y más cuando el público reconoce 'Amor ordinario' y la exitosa 'Nada'- y el diseño de iluminación, siempre en consonancia con la pista.

Y "algo de drama debía tener el tour", Danna Paola -literal- un accidente al bailar provocó que se abriera la ceja y exhibió un vendaje notorio; dijo que el médico del lugar sugirió llevarla a un puesto de socorro, pero la cantante decidió continuar porque "the show must go on". Con todo, cinco minutos de revisión profesional que funcionaron como intermedio. Y regresó, y el vendaje se transformó en diadema.

Una noche para los jóvenes que abarrotaron un Auditorio Telmex que vibró con una Danna Paola que se adueñó de las tablas. "Soy yo, al fin", entona y danza, y pasa del inglés al español con soltura, y contemplamos una historia de pareja en el foro. Impresionante la preparación cerca del cierre -que de forma previsible es una contundente interpretación de 'XT4S1S'- y como la gente ha pasado la mayor parte del concierto de pie. Una veintena de canciones y el mismo número de historias.

CT