¿Cuál es la mejor cerveza?

El auge de las cervezas artesanales sigue imparable y Guadalajara es muestra de la fascinación por esta bebida que busca diferenciarse en sabor y presentación ante un mercado competitivo de etiquetas y estilos más comerciales.

“La cerveza artesanal es totalmente hecha por el cervecero quien muele la malta, la pone a macerar, hace todo el proceso".

Por tercera ocasión, la capital jalisciense será sede del Duelo Cervecero que busca premiar y dar a conocer a las mejores firmas de cerveza artesanal y Miguel Aguirre es uno de los jueces y director que, a través de su experiencia como cervecero, tendrá la responsabilidad de seleccionar a los nuevos talentos que son promesa para deleitar a los paladares primerizos y atraer a los más expertos.

Las cervezas que se han inscrito en www.duelocervecero.com, serán catadas por especialistas durante los días 16 y 17 de mayo a puerta cerrada, siendo el 18 de mayo la premiación pública, luego de que las cervezas locales sean analizadas en aroma, apariencia, sabor, sensación en boca e impresión general. Se espera que en esta edición se superen a las más de 230 cervezas de todo México que participaron en este certamen.

“Es una competencia que está avalada por el ‘Beer Judge Certification Program’ (BJCP), que se encarga de normar los estilos de cerveza artesanal. Los cerveceros inscriben sus cervezas y compiten con otras de sus mismos estilos”, explica Miguel Aguirre, juez respaldado por el BJCP y CICERONE BEER SERVER, al detallar que el concepto de la cerveza artesanal se mantiene en sus parámetros iniciales dependiendo de forma y cantidad de producción.

“El adjetivo artesanal se da a la cerveza que es elaborada por cervecerías de cierto tamaño. En México todas las cervezas que no se hacen por las dos macro-industrias que hay, entran en la categoría artesanal, desde aquellas que hacen cerveza en una olla de 20 litros en una casa hasta las fábricas más medianas como las de Minerva, Colima o Cucapá, por ejemplo”.

Miguel Aguirre puntualiza que si bien el gusto por la cerveza industrial o macro se mantiene con fuerza en el consumo habitual, las cervezas artesanales progresivamente son más valoradas ante los procesos de elaboración en las que sí interviene por completo su cervecero autor.

Toda vez que se tengan inscritas las cervezas, los jueces tendrán una labor a ciegas para identificar el estilo de la bebida y así categorizar a todas las participantes y pasar a la evaluación por tres jueces que probarán la cerveza y otorgarán una calificación.

“La categorías dependen de las cervezas que nos lleguen. Siempre hay modas y tendencias en la producción de cerveza artesanal, ahora están muy fuertes las IPA’s, pero los estilos tradicionales como el pilsner o viena no creemos que haya tantas. Todo depende de los estilos que se inscriban”.

Juez distinguido

Miguel Aguirre es cervecero y su trayectoria como juez en concursos y catas lo han llevado a prestigiados eventos como: “Lupuleros Fall Challenge” (Guadalajara, 2017), “Copa Duelo Cervecero de Occidente” (Guadalajara, 2017 y 2016), “Copa Night at the Brewseum y Best of Show Macallen” (Texas, 2017), “Copa Winter Beer Fest” (Chihuahua, 2017), “Copa Goddesses of Beer y Best of Show” (CDMX, 2016) y “Copa Festival San Arnulfo y Best of Show” (Guadalajara, 2014).

PARA SABER

Historia del evento

En 2016 se realizó la primera edición del Duelo Cervecero de Occidente, teniendo el respaldo de organismos internacionales como BJCP y Copa Mx, para que los jueces evaluaran a las 116 cervezas artesanales originarias de Jalisco, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Morelos, entre otros.

TOMA NOTA

Inscripciones