Entre parajes forrados de cultivos de agave, por el corazón de Jalisco corre el Tequila Express, que más que un recorrido turístico por la región donde nace el licor más característico de México, es una inmersión profunda en la tradición y costumbres de un sitio que vive y respira el tequila, que partiendo desde Guadalajara, se abre paso entre las sombras enmarcadas de la cadena de montañas y el volcán que protegen el municipio.

El Tequila Express entró en operaciones en 1997, fundado por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) y Ferromex en el marco del 4° Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, por petición del entonces presidente de la Cámara, Xavier Orendain Martínez Gallardo. El proyecto nació con la intención de brindar una nueva forma de explorar Tequila, así como para fomentar el turismo y exponer la trascendencia del tequila para la región y para México.

En sus inicios solo se realizaban recorridos en agosto y septiembre, cuando se llevaba a cabo el encuentro; sin embargo, con el tiempo se fueron organizando más corridas los sábados y domingos de todo el año para atender la demanda. Con ello, se implementaron más actividades recreativas y culturales, como música en vivo con mariachi, cata educativa de tequila y atención bilingüe para turistas. Pero, sobre todo, se reforzó el aspecto histórico y patrimonial del tour: conocer a profundidad el proceso de elaboración de la bebida espirituosa.

Con capacidad para 68 pasajeros, el Tequila Express era un éxito y un plan familiar para el fin de semana, además de que constituía un viaje al pasado gracias a sus vagones del siglo XX. Pero con el tiempo se hizo evidente que el recorrido turístico requería modernización, extensión y rehabilitación a fin de mantenerse vigente.

El año pasado, el Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio de Guadalajara y Grupo México Transportes invirtieron alrededor de 200 millones de pesos en la revitalización del tren, luego de 27 años en los que no se intervino el recorrido.

Grupo México Transporte hizo la inversión de mayor calado: 120 millones para renovar las estaciones y rehabilitar la red ferroviaria, mientras que el Gobierno de Jalisco aportó 80 millones de pesos.

Asimismo, la remodelación del Tequila Express abrió el mercado al turismo asiático, comercio en el que la actual administración estatal ha buscado consolidarse.

Con las nuevas remodelaciones, llegaron nuevas destilerías, así como llegar hasta el municipio de Amatitán y hacer más inmersiva la experiencia del proceso de elaboración de tequila.

Con todo, Tequila Express ofrece la que es, quizá, su mayor virtud: una experiencia para disfrutar cada kilómetro rodeado del paisaje agavero, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que muchas veces resulta inaccesible desde un viaje en carretera.

Variedad en cada uno de sus recorridos

Como novedad de las inversiones realizadas, destaca la capacidad del Tequila Express de funcionar como un medio de transporte público masivo hacia el Pueblo Mágico. Esta opción tiene un costo de mil 500 pesos por persona y da la libertad de hacer los recorridos en el tiempo y en la forma que se prefiera. Parte desde la estación de ferrocarril de Ferromex ubicada en Agustín Yáñez, en la Colonia Ferrocarril. Aunque esta alternativa no ofrece ningún tour por destilerías ni espectáculos en vivo, es una de las maneras más económicas de visitar la región y conocer el proceso de elaboración de la bebida espirituosa. Los viajes operan los viernes, sábados y domingos.

En tanto, una experiencia más completa, por dos mil 350 pesos por persona, es el viaje en tren y la visita a fábricas tequileras. Con un boleto se accede al viaje redondo de Guadalajara a Tequila, con tours en las destilerías El Tequileño, Casa Sauza u Orendain. Por otra parte, si lo que se busca es un recorrido aún más completo, cercano a la tradición, al folclore y a las amenidades del tren y del municipio, Tequila Express ofrece el Tour integral todo incluido.

Por tres mil 900 pesos por persona, se brinda viaje redondo, visitas a los campos de agave y a los talleres donde inicia la elaboración del licor, coctelería, servicio de comida, mariachi en vivo, ballet prehispánico y folclórico, suertes charras, cantantes y recorrido por el Pueblo Mágico. Para realizar este recorrido se recomienda planear un día completo, pues se estima que concluye alrededor de las 19:00 horas. También hace viajes los viernes, sábados y domingos, y se pueden reservar lugares en el sitio web de Tequila Express.

Para todos los recorridos, se recomienda llevar bloqueador solar, lentes de Sol, sombrero, zapato cerrado y ropa cómoda, a fin de sacar el mayor provecho del itinerario. Además, algunos cuentan con guías bilingües para turistas extranjeros.

CT