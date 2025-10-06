Este es el mejor platillo de la comida mexicana según Taste Atlas

Taste Atlas tiene un listado con los 100 mejores platillos del mundo en el 2025 recopilando las calificaciones de sus usuarios desde el año pasado. La lista está basada en más de 367 mil reseñas de usuarios para más de 11 mil platillos de distintas gastronomías nacionales. Por supuesto, México figura varias veces entre las 100 mejores comidas del mundo, ¿pero sabes cuál es el platillo que mejores reseñas recibió?

Lo primero que hay que señalar es que México quedó fuera del "Top 10" de mejores platillos del mundo. Los usuarios de Taste Atlas decidieron la siguiente categoría de platillos.

Lechona de Colomia Pizza Napoletana de Italia Picanha de Brazil Rechta de Algeria Phanaeng Curry de Tailandia Asado de Argentina Cökertme kebabi de Turquía Rawon de Indonesia Cag kebabi de Turqupia Tips de Etiopía

Nuestro país se quedó en las postrimerías de este listado selecto liderado por Colombia en cuestión de naciones. En la posición 12 aparece México con el platillo más valorado de la gastronomía nacional; la cochinita pibil.

Propia de la comida del sur, la cochinita pibil es un platillo de cerdo marinado en un adobo de achiote, naranja agria y ajo. Su perfume y color rojizo son característicos de esta comida originaria de Yucatán influenciada por la cultura maya.

Taste Atlas califica a la cochinita pibil con 4.5 estrellas y la considera la doceava mejor comida del mundo.

