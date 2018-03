Se aproxima la invasión cervecera, ¿estás listo?

Entre espumosas te veas: la cerveza artesanal, desde hace más de cinco años, ha ido sumando seguidores, comenta Vivian Avilan, organizadora del Festival Cervecero de Occidente que se desarrollará los días viernes 18 de mayo de 15:00 a 24:00 horas y sábado 19 de mayo de 12:00 del día a 01:00 horas de la noche en Salón Fiesta Guadalajara.

“La cerveza artesanal está en Jalisco desde hace ya un rato, creo yo que en todo el país hay un impacto importante respecto al movimiento de la cerveza artesanal. En los festivales más importantes de México, Jalisco ha estado figurando bastante. Entonces, creo yo que tiene mucho que ver que en el Estado estamos produciendo mejor cerveza que hace cinco o 10 años. Siempre he pensado que nuestra posición geográfica nos ayuda muchísimo porque estamos en una zona grande y con una de las principales ciudades del país y a la gente le gusta mucho la cerveza”.

Destaca Vivian que en este momento es un despertar de conciencia cervecera, porque el público ha dejado de pensar que sólo existen dos tipos de cerveza, la clara y oscura, “también empieza a saber que no solo hay cerveza de tipo lager. Cualquier persona que diga que no le gusta la cerveza, pienso que no ha encontrado el estilo que va con ella, porque hay más de 100 estilos y sub estilos de cerveza. Entonces, debe ser difícil encontrar a una persona que de plano diga que no le gusta, porque hay con mucho y con poco alcohol; hay amargas, dulces… Existe una gran variedad”.

Cultura gastronómica

Las cervezas artesanales también han sido elegidas ya como un complemento de la gastronomía y en el área gourmet, con esta bebida se hacen maridajes interesantes y son ya un atractivo de los expertos foodies. Comparte Vivian que antes era más difícil llevar la cerveza artesanal a los restauranteros, pero ahora son ellos mismos los que buscan poner estas bebidas en sus mesas.

“Antes si querías vender tu cerveza artesanal en algún lugar, te decían que llevaras pruebas y muestras, había quienes te pedían hasta una caja para que la probaran todos los directivos. Pero ahora los mismos restauranteros son los que nos buscan, incluso más comensales abren la carta buscando la cerveza artesanal, creo que ha sido un despertar muy padre con respecto a ella, y que también se trata de ya no satanizar que la cerveza es mala, lo que es malo es el exceso en todo sentido”.

Una explosión cervecera

El Festival Cervecero de Occidente se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo, es un evento abierto para toda la familia en un contexto cultural gastronómico, el costo de entrada es de 100 pesos por persona, niños de tres a 11 años no pagan el acceso.

Simultáneamente, se realiza la competencia Duelo Cervecero de Occidente donde profesionales y amateurs compiten con sus cervezas con el objetivo de reconocer y premiar la calidad de las bebidas artesanales y caseras de todo México. El Duelo Cervecero es una actividad hermana del Festival Cervecero de Occidente que se realiza cada año en la ciudad de Guadalajara.

Es una competencia avalada, respaldada y organizada bajo los lineamientos de BJCP (Beer Judge Certification Program). En la edición 2018, nuevamente presidirá la copa Miguel Aguirre, brewer profesional, juez certificado BJCP y CICERONE BEER SERVER, según se lee en la página web http://duelocervecero.com.

Jalisco se está convirtiendo en un punto importante para la elaboración y el consumo de la cerveza artesanal. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Esta competencia se realizará los días 16 y 17 de mayo y el día 18 en el primer día del festival se premiará a los ganadores. Para inscribirse es en http://duelocervecero.com/2018/. La cuota de registro e inscripción de la primer muestra es de 600 pesos y la cuota de inscripción por cerveza extra es de 400 pesos.

“La inquietud de este festival nace en 2015 porque en los festivales que antes había en Guadalajara, había mucha cerveza industrial y cuando como cervecero artesanal vas a este tipo de eventos, el visitante se enfoca mucho en estar en esos espacios, ya sea porque la cerveza es más barata, porque llevan modelos y porque la cerveza es mucho más conocida. Y esencialmente para nosotros era crear un espacio para los cerveceros artesanales”. Esta es la cuarta edición del Festival Cervecero de Occidente y es la tercera edición del Duelo Cervecero de Occidente.

Encuentro Internacional de Cerveza Artesanal

Vía Libertad recibirá la primera edición del Encuentro Internacional de Cerveza Artesanal, denominado Beer Roof, donde se presentarán a más de 20 marcas nacionales e internacionales en la Terraza del Mercado Gourmet de la Colonia Americana en la calle Colonias 221. Las fechas son el sábado 5 de mayo de 14:00 a 23:30 horas y el domingo 6 de 12:00 a 21:30 horas. La entrada es gratuita. Para más información: beerroof@gmail.com o al teléfono 331 560 0651.

Durante los días del evento habrá catas, maridajes, conferencias, talleres, conciertos, exposiciones y ponencias para hablar de la cerveza, su entorno, su conexión y su desarrollo actual.