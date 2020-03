Coty Camacho brilla ante la adversidad

La actriz de “Desenfrenadas”, Coty Camacho se considera una mujer muy hiperactiva. Necesita estar en constante movimiento, pero debido a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 ha tenido que reorganizar sus actividades. Ella es de Oaxaca y justo ahí es donde está pasando la cuarentena.

“Aquí donde yo vivo es muy tranquilo, sí hay mucho ruido, pero ahora justo por la contingencia no hay tanto movimiento en las calles, se cerraron muchas cosas, así es que está relax. Además, yo tengo moto (así se mueve para acercar sus cosas necesarias)”.

Destaca que aunque se han suspendido de momento todos los proyectos, la necesidad es la que obliga a idear cosas nuevas para sobrevivir. “Soy una persona muy activa y no puedo estar cinco minutos sin hacer nada, sé diseño y sé cocer y es lo que estoy haciendo ahora. Me despierto temprano, hago ejercicio, le doy de comer a mis gatos, me leo algo, tengo que hacer pendientes, me hago de desayunar, me baño y me pongo a diseñar, hasta en la noche que me pongo a ver una película y luego a dormir, es lo que he estado haciendo estos días y me está funcionando”.

Coty además de ser actriz, estudió dirección y ahora tiene en desarrollo un proyecto que se llama “Niñas groseras”, parte de lo que ganó con la primera temporada de “Desenfrenadas” lo destinó a impulsar sus ideas en el terreno de la filmografía.

Sobre él éxito que le ha significado “Desenfrenadas” que se estrenó hace unas semanas en Netflix y que sigue en el top 20 de los contenidos más populares, Coty considera que puede deberse a que su personaje “Marcela” es muy real y muy común, interpreta a una chica barrio que se desarrolla en un contexto de violencia.

“La verdad es que ‘Marcela’ es un personaje con el que muchas personas se identifican, más que nada porque es una mujer de ‘barrio’ y como ella hay un buen en todo México. Entonces, eso le ha latido mucho (al público), además también se identifican por la relación que tiene con su novio ‘Joshua’, quien tiene un nivel de complejidad y violencia con ‘Marcela’ y viceversa, y eso a veces te hace remontar a tus ex o tu actual pareja, que a lo mejor no llega a violentarte físicamente, pero sí te violenta psicológicamente”.

Cercana a la gente a través de redes sociales

La actriz anota que la gente le ha escrito a sus redes sociales para compartirle sus historias, muy similares a las que vive su personaje. En cuanto a cómo “Marcela” le cambió la vida, señala que no la entendía, porque su personaje amaba a alguien que la violentaba. “Yo en lo personal no soy así, si alguien me está violentando lo dejó y se acabó, pero (me preguntaba) por qué ‘Marcela’ tenía tanto apego a esa persona, me costaba mucho entenderlo, pero al final de cuentas asómate a su ventana y te darás cuenta que hay muchas historias similares”.

Coty tiene una libreta en la que escribe sus ideas y le hizo una a su personaje donde ponía sus ideas, construyó su papel desde lo que ella conoce y también de los talleres que les dieron en la producción.

JL