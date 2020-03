Jade Catta- Preta pone sabor a “The Soup”

Este año marca el regreso a la señal de cable del canal E! del legendario programa “The Soup”, que estuvo activo de 2004 a 2015 con Joel McHale al frente. El mundo de la televisión y la actualidad de las celebridades son protagonistas de la serie, que ahora en cada episodio comenta la presentadora Jade Catta-Preta.

La comediante y actriz de origen brasileño se estrena en esta décimo tercera temporada al frente de “The Soup”. Y es por su próximo estreno en Latinoamérica (hoy 30 de marzo, en punto de las 22:00 horas por E!), que Jade platicó vía telefónica: “Estoy muy emocionada de que se estrene en Latinoamérica. Hemos trabajado en los episodios en Estados Unidos, mis expectativas son que a la gente le guste allá, con nuestra voz y nuestro público. Creo que es una buena oportunidad para la gente en Latinoamérica de ver a alguien propio en la televisión estadounidense, puede ser inspirador”.

En “The Soup” se comenta mucho de lo que pasa en la televisión estadounidense, una de las debilidades de Jade: “Me gustaba el show. Me mudé a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Tengo que admitir que no tenía muchos amigos, y la televisión era un gran compañero: Muchas de mis maneras vienen de haber visto mucha televisión, es una influencia. Una de las razones por las que me dieron el trabajo fue porque cumplo con los requisitos: Hago comedia, actúo frente a la cámara o público, y porque soy una gran fan de la TV. De todas maneras hablo sobre lo que veo en la tele, el hecho de que me paguen es un tanto loco”.

La comediante habló de cómo ha sido este arranque de temporada: “Hay episodios que me han gustado más que otros. Es un proceso de encontrar una voz para el programa, dónde poner mis manos, cómo platicar, no enloquecer si me equivoco y tratar de ser muy divertida. Creo que hay una evolución y se nota en el paso de los capítulos. Apenas empezamos pero presiento que serán muchas temporadas. Espero que tenga éxito fuera de Estados Unidos”.

Jade abundó en el trabajo detrás de cámaras: “Tenemos que encontrar muchos videos cada semana. Los lunes terminamos el guion para el día siguiente, y el miércoles empezamos el trabajo para la siguiente semana para montar el episodio. Pensamos en los videos, escribimos los chistes, todo el contenido, las notas. En esencia hacemos una sopa (como “The Soup”): mezclamos lo que ha pasado, todo lo que han dicho, lo cocinamos y se lo servimos a la gente”.

Es profeta en su tierra

Esta producción se estrenará también en su país natal: “Es muy emotivo para mí. Cuando me enviaron los promocionales fue increíble escuchar mi nombre, ‘Jade Catta-Preta’, no lo podía creer. Ahora los brasileños lo podrán ver. Creo que no estamos todavía bien representados en la diversidad de la televisión internacional. En especial como comediantes. He regresado al país a hacer stand up y hay una gran comunidad que me sigue, eso se siente muy bien”.

En Brasil presentó stand up en portugués: “Fue hermoso, mis primeros shows estuve nerviosa, es difícil hacer comedia en otro idioma, pero en el tercer o cuarto show ya me sentía muy cómoda. Es una comedia diferente a la que se hace en Estados Unidos, otra forma de arte. Ya se está convirtiendo en algo importante el stand up comedy en Brasil”.

JL