Emilia Clarke invita a cenar a cambio de donación para combate contra COVID-19

Emilia Clarke publicó en un video de sus redes sociales donde pide a las personas que se unan a una donación, junto a ella, que busca llegar a la suma de 250 mil libras esterlinas, las cuales serán donadas para la adquisición de material médico, camas de hospitales y para ayuda de los enfermos de coronavirus y a cambio seleccionará a algunos de los donantes para cenar con ella de forma virtual.

"Tengo una pequeña petición, ayúdame a llegar a 250 mil libras para la fundación Same You y de manera aleatoria seleccionaré a 20 afortunadas personas para que se conecten conmigo, de manera virtual, para cocinar y cenar juntos. Discutiremos de muchas cosas, de nuestros miedos y de videos divertidos…va a ser divertido", dijo la protagonista de "Game of Thrones".

Clarke también mencionó que la donación será para NHS y juntos crearán más camas y todo el equipo médico para los enfermos de COVID-19.

La actriz señaló también a dos clínicas: Spaulding Rehabilitation Clinic y a la UCL Comunication Clinic en el Reino Unido, las cuales están creando un apoyo virtual para los recuperados de coronavirus para apoyarlos en su bienestar psicólogo y para que expresen sus miedos, experiencias y, de acuerdo con la protagonista de Last Christmas, hacerles saber que no están solos.

"¿Qué les parece? Hacen una cosa buena, ayudan a las personas y ¡tendrán una cena conmigo!", exclamó Clarke. "Gracias por escuchar, espero que estén bien, a salvo y les mando todo mi amor", agregó la actriz.

