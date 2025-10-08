La noche del 7 de octubre, Netflix celebró la proyección especial de la serie Nadie nos vio partir en Plaza Carso en la Ciudad de México, reuniendo al elenco y parte del equipo creativo de la serie.Tessa Ía, Emiliano Zurita, Flavio Medina, Juan Manuel Bernal, Tamara Trottner —autora del libro homónimo— y la directora Lucía Puenzo se dieron cita para presenciar una de las producciones más conmovedoras del año.Filmada en cuatro países y protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, Nadie nos vio partir está inspirada en una historia real y en el libro homónimo de la escritora Tamara Trottner.La trama ambientada en la alta sociedad mexicana de los años 60’s, la serie narra la historia de una madre que, tras vivir un romance prohibido, enfrenta una dura realidad: Su esposo ha secuestrado a sus hijos como venganza. Su lucha, marcada por la desesperación y la esperanza, se convierte en un retrato íntimo de amor, memoria y resistencia.La serie que se estrenará el próximo 15 de octubre en la plataforma de streaming explora los lazos familiares, las historias que atraviesan al ser humano y la importancia de contarlas con el amor y respeto que requieren.“Queremos agradecer profundamente a Tamara por confiar en nosotros y compartir su historia con tanta valentía, a Lucía, Nicolás y Samuel por dirigirla con una sensibilidad y cuidado que se respiran en cada escena”, expresó Carolina Leconte , vicepresidenta de Contenido de Netflix México.Con información de Netflix.XM