La noche del 7 de octubre, Netflix celebró la proyección especial de la serie Nadie nos vio partir en Plaza Carso en la Ciudad de México, reuniendo al elenco y parte del equipo creativo de la serie.

Equipo de Nadie nos vio partir. ESPECIAL/NETFLIX.

Tessa Ía, Emiliano Zurita, Flavio Medina, Juan Manuel Bernal, Tamara Trottner —autora del libro homónimo— y la directora Lucía Puenzo se dieron cita para presenciar una de las producciones más conmovedoras del año.

Filmada en cuatro países y protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, Nadie nos vio partir está inspirada en una historia real y en el libro homónimo de la escritora Tamara Trottner.

Emiliano Zurita y Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

La trama ambientada en la alta sociedad mexicana de los años 60’s, la serie narra la historia de una madre que, tras vivir un romance prohibido, enfrenta una dura realidad: Su esposo ha secuestrado a sus hijos como venganza. Su lucha, marcada por la desesperación y la esperanza, se convierte en un retrato íntimo de amor, memoria y resistencia.

La serie que se estrenará el próximo 15 de octubre en la plataforma de streaming explora los lazos familiares, las historias que atraviesan al ser humano y la importancia de contarlas con el amor y respeto que requieren.

Marion Sirot y Tamara Trottner. ESPECIAL/NETFLIX.

“Queremos agradecer profundamente a Tamara por confiar en nosotros y compartir su historia con tanta valentía, a Lucía, Nicolás y Samuel por dirigirla con una sensibilidad y cuidado que se respiran en cada escena”, expresó Carolina Leconte , vicepresidenta de Contenido de Netflix México.

Con información de Netflix.

XM