Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien |

La serie “Nadie nos vio partir” de Netflix celebra una función especial en Ciudad de México

Por ello, Netflix realiza una proyección especial en Plaza Carso en la Ciudad de México

Por: Xochitl Martínez

Juan Manuel Bernal, Emiliano Zurita, Tessa Ía, Flavio Medina, Alexander Varela y Marion Sirot. ESPECIAL/NETFLIX.

Juan Manuel Bernal, Emiliano Zurita, Tessa Ía, Flavio Medina, Alexander Varela y Marion Sirot. ESPECIAL/NETFLIX.

Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

Emiliano Zurita. ESPECIAL/NETFLIX.

Emiliano Zurita. ESPECIAL/NETFLIX.

Juan Manuel Bernal. ESPECIAL/NETFLIX.

Juan Manuel Bernal. ESPECIAL/NETFLIX.

Flavio Medina. ESPECIAL/NETFLIX.

Flavio Medina. ESPECIAL/NETFLIX.

Gustavo Bassani. ESPECIAL/NETFLIX.

Gustavo Bassani. ESPECIAL/NETFLIX.

Alexander Varela. ESPECIAL/NETFLIX.

Alexander Varela. ESPECIAL/NETFLIX.

Marion Sirot. ESPECIAL/NETFLIX.

Marion Sirot. ESPECIAL/NETFLIX.

Marion Sirot y Tamara Trottner. ESPECIAL/NETFLIX.

Marion Sirot y Tamara Trottner. ESPECIAL/NETFLIX.

Emiliano Zurita y Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

Emiliano Zurita y Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

La noche del 7 de octubre, Netflix celebró la proyección especial de la serie Nadie nos vio partir en Plaza Carso en la Ciudad de México, reuniendo al elenco y parte del equipo creativo de la serie.

Equipo de Nadie nos vio partir. ESPECIAL/NETFLIX.

Tessa Ía, Emiliano Zurita, Flavio Medina, Juan Manuel Bernal, Tamara Trottner —autora del libro homónimo— y la directora Lucía Puenzo se dieron cita para presenciar una de las producciones más conmovedoras del año.

Filmada en cuatro países y protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, Nadie nos vio partir está inspirada en una historia real y en el libro homónimo de la escritora Tamara Trottner.

Emiliano Zurita y Tessa Ía. ESPECIAL/NETFLIX.

La trama ambientada en la alta sociedad mexicana de los años 60’s, la serie narra la historia de una madre que, tras vivir un romance prohibido, enfrenta una dura realidad: Su esposo ha secuestrado a sus hijos como venganza. Su lucha, marcada por la desesperación y la esperanza, se convierte en un retrato íntimo de amor, memoria y resistencia.

La serie que se estrenará el próximo 15 de octubre en la plataforma de streaming explora los lazos familiares, las historias que atraviesan al ser humano y la importancia de contarlas con el amor y respeto que requieren.

Marion Sirot y Tamara Trottner. ESPECIAL/NETFLIX.

Queremos agradecer profundamente a Tamara por confiar en nosotros y compartir su historia con tanta valentía, a Lucía, Nicolás y Samuel por dirigirla con una sensibilidad y cuidado que se respiran en cada escena”, expresó Carolina Leconte , vicepresidenta de Contenido de Netflix México.

Con información de Netflix.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones