El próximo sábado 11 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en punto de las 21:00 horas, se presentará el dueto romántico más importante de Latinoamérica, Sin Bandera, a través de su “Frecuencia Tour”. Noel Schajris y Leonel García están celebrando 20 años de trayectoria como dupla y prometen una noche memorable donde estarán interpretando sus emblemáticos éxitos, pero también los temas del disco más reciente que da nombre a la gira y el cual fue publicado en 2022.

EL INFORMADOR conversó con Noel sobre su próxima presentación en la ciudad: “Qué belleza regresar en una fecha que representa un número que me apasiona, me encanta, hasta lo tengo tatuado en mi brazo el ‘11:11’”, dice el músico. “Me encanta volver a Guadalajara, me encanta regresar a un lugar tan interesante e importante, al aire libre como es la Plaza de Toros, que hace muchos años que no voy a ese lugar. Y qué puedo decir, volvemos en el contexto de una gira que la verdad que estamos disfrutando muchísimo, la frecuencia es alta, es maravillosa y está siendo muy gratificante”.

Expresa que con esta gira que están desarrollando, se han dado cuenta que la gran mayoría del público que los está viendo, es gente que lo hace por primera vez: “Es una generación de chicos que nunca nos había visto antes”. Lo comprueba porque en cada show él pregunta justo eso, que quién está ahí por primera vez “y levantan la mano el 70 u 80% de la audiencia. Así que es muy, muy interesante lo que está pasando, muy, muy emocionante”.

Con esto refrendan tanto Noel como Leonel que el romanticismo no pasa de moda: “Además, necesitamos amor, necesitamos hablar de amor, necesitamos hacer el amor, necesitamos ser amor, necesitamos abrazarnos más que nunca, entender que no hay diferencias básicas entre los seres humanos. Hay diferencias maravillosas que tienen que ver con lenguajes y con maneras de vivir, pero la esencia es el amor y todos somos esa esencia. Así que más que nunca con lo que pasa en el mundo es importante esta frecuencia de amor que estamos sintiendo cada noche”.

En cuanto a cómo está estructurado el espectáculo, el cual verá próximamente el público tapatío, expresa Noel que la dinámica es definitivamente todas esas canciones que la audiencia quiere escuchar. “Pero obviamente también le damos un pequeño énfasis de tres o cuatro canciones a lo que es ‘Frecuencia’, este proyecto que salió el año pasado, que es el más reciente y que a mí me apasiona, me encanta, en lo personal es uno de los mejores discos que hemos hecho”.

Además, resalta que la gente siempre es muy generosa con ellos, porque a la par de estar girando con este tour, también les permite desarrollar sus proyectos solistas. Reitera además, que “Frecuencia” como material inédito, con el cual volvieron por la puerta grande, los hizo regresar a su propia base.

“En realidad siempre es regresar a la base, que es una guitarra y un piano. Y Sin Bandera de alguna manera se mueve dentro de un espectro que tiene que ver con la balada R&B. En este disco ‘Frecuencia’ nos fuimos mucho al bolero, porque cuando compusimos este álbum justo había fallecido el maestro Armando Manzanero. Estábamos muy tocados, en lo personal, yo lloraba como si se hubiera ido un tío o un familiar. Entonces, hay varias canciones como ‘En el amor’ o como ‘Cuando te vuelve a ver’, que definitivamente son boleros y que son un homenaje muy sentido a ese estilo de música, obviamente con un toque más moderno, con un sonido ‘sinbanderístico’, llamémoslo así”.

Sin embargo, destaca Noel que como solista se permite experimentar más, “ir a otras cosas más locochonas. Por ejemplo, en la canción ‘Silencio’ con Tony Levin, si tú la escuchas, es un rock progresivo, en siete cuartos. Entonces, hay un montón de cosas que me permito hacer más en mis discos solista, los invito a que lo descubran”.

Regresando al terreno de la gira, en la publicidad de los conciertos, Sin Bandera lanza la pregunta… “¿Mueres por declarar tu amor y entregar el anillo de compromiso en nuestro concierto?”, interrogante que invita a los enamorados a comprometerse, pues tanto Leonel como Noel saben que sus shows son el lugar ideal para que las parejas den el siguiente paso en su relación.

“Hicimos una canción en el disco que se llama ‘Dime que sí’, porque históricamente siempre se casaban con nuestras canciones, con ‘Entra en mi vida’ o ‘Que me alcance la vida’, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos ‘¿qué pasa si componemos una canción pensando en eso’, directamente, así, alevosamente… Entonces, hicimos ‘Dime que sí’ y se ha convertido en un momento precioso en el show, donde ahora que venimos de Miami, un chico que se llamaba Jesús le pidió la mano a su prometida. Entonces, se genera un momento muy bonito”.

Comparte Noel que esta gira en desarrollo los llevará de tour hasta abril del 2024, “y a partir de mayo arranco mi gira solista”, de un disco donde ahora promueve el sencillo “#siemprelosupe”: “Ya tengo confirmado Madrid, serán 10 fechas en España. Estoy muy emocionado, arranco ahí y obviamente sueño con hacer un teatro importante en México”.

Pero el proyecto con Sin Bandera continúa, destaca Noel que en el 2025 habrá nueva música: “Estamos pensando en nuestros próximos 20 años, queremos seguir haciendo buena música. Vamos a ofrecerles 10 canciones nuevas para el 2025, aunque quién sabe y salgan desde antes, que vayamos sacando una que otra canción el próximo año. Pero sí, básicamente con estas 10 nuevas canciones será cerrar una historia con nuestra disquera Sony Music de muchos años. Y queremos empezar una nueva etapa si Dios quiere, como yo lo llamo, #VuelveASerDueñoDeTuMúsica, y Sin Bandera también lo merece, así que no veo la hora de ese momento”, finaliza.

Agéndalo

Sede y horario

Sin Bandera en “Frecuencia Tour”

Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Plaza de Toros Nuevo Progreso. Día: Sábado 11 de noviembre, 21:00 horas.

CT