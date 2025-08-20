Cinemex se luce este jueves 21 de agosto con dos estrenos

Este jueves 21 de agosto no puedes perderte en Cinemex dos estrenos que prometen emocionar, sorprender y dejar una profunda reflexión en cada espectador.

La primera propuesta nos invita a recorrer la vida de un hombre desde una perspectiva diferente y conmovedora, mezclando lo sobrenatural con lo más humano para recordarnos el valor de la memoria, el legado y la belleza de existir.

La segunda nos adentra en una historia real de valentía, en la que una joven tuvo que sacrificar su vida personal para proteger la de muchos otros, enfrentando riesgos y decisiones que marcaron su destino.

Dos historias poderosas, distintas entre sí, pero unidas por la intensidad de sus emociones, que hacen de esta semana una cita imperdible con el cine.

“La vida de Chuck”

Uno de los estrenos más esperados, una cinta que promete conmover y sorprender al público. Se trata de “La vida de Chuck”, una narración singular y emotiva que recorre la vida de un hombre en sentido inverso.

Con un balance entre lo sobrenatural y lo profundamente humano, explora temas como la memoria, el legado y la belleza de la existencia. La película se estructura en tres actos que dan forma a la biografía de Charles Krantz y está basada en un relato corto de Stephen King.

“La Infiltrada”

Otro de los estrenos que llega a la cartelera es “La Infiltrada”, una de las películas más intensas y reveladoras del año. Inspirada en hechos reales, la cinta narra la vida de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo utilizado por una agente de la Policía Nacional que, con tan solo 20 años, se infiltró durante ocho años en la banda terrorista ETA.

Para llevar a cabo su misión, tuvo que cortar todo lazo familiar e internarse en la izquierda abertzale radical, conviviendo con terroristas activos. Su propósito era desarticular el “Comando Donosti” en un momento crucial, cuando la organización declaraba públicamente una tregua falsa. Se trata de la historia de una mujer valiente que sacrificó su vida personal para salvar la de muchos otros.

Otros estrenos:

Mascotas al rescate

Haz que regrese

Mononoke

Nadie 2

Rabbuní

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”.

Luego selecciona “Usar beneficio”.

Elige Cinemex.

Compra tus folios.

Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF