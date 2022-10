A la par de preparar el show que el próximo 3 de diciembre ofrecerá al público tapatío en la Concha Acústica como parte de las actividades de fin de año que realizará la Dirección de Difusión Artística de Barrios en Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara, la banda Disidente resalta que finalizar así el 2022, con un concierto gratuito, es por mucho un reflejo de lo excelente que ha sido este año tras retomar sus proyectos después de los desafíos que significó la pandemia.

Aunque Disidente ofreció un concierto especial el pasado mes de junio en el Teatro Diana, que sirvió como marco para presentar su más reciente producción “Gracias por el Rock N´ Roll”, el cuarteto conformado por Alex Caverliere “Caversson” (voz/guitarra), Pete The Kid (guitarra), Gus (batería) y Hugo (bajo), celebra poder regresar a la Concha Acústica tras la renovación que este espacio tuvo reactivándolo como uno de los foros más emblemáticos de la ciudad.

“Somos muy afortunados, ha sido el mejor año en la historia de la banda. Hubo muchas transiciones dentro del funcionamiento de nosotros. Hubo este parón mundial, nos hizo reflexionar muchas cosas, del por qué hacemos lo que hacemos, dijimos, si tenemos la oportunidad de tocar hay que tocar, porque el mundo, en cualquier día, se puede terminar”, explica Alex, quien reafirmó que previo a su reencuentro con los tapatíos en la Concha Acústica seguirán de gira por México en recintos de Monterrey, Ciudad Guzmán y Ciudad de México, por ejemplo.

El músico puntualiza que Disidente no tenía en sus planes ofrecer un nuevo show en su natal ciudad, sin embargo, al conocer el enfoque con el que la Dirección de Difusión Artística de Barrios en Guadalajara propone este concierto, como parte de su agenda para impulsar actividades artísticas y musicales para que talentos emergentes y consolidados lleguen a más espacios públicos y colonias de la ciudad, no dudaron en sumarse a la iniciativa en la que también compartirán cartelera junto a otros talentos locales como Vaquero Negro, Dinamo, Marlento y Cuarto Distrito.

“Nos sentimos muy afortunados, porque no estaba dentro de los planes regresar –tan pronto- a Guadalajara, pero se dio esta iniciativa, nos encantó el proyecto, aparte, tocar en un lugar tan emblemático como la Concha Acústica estaba en nuestra lista, ya habíamos tocado ahí años atrás, pero regresar está bien chido”.

Aunque en las próximas semanas Disidente definirá cuál será el repertorio que presentará al ser la banda estelar de la próxima jornada rockera en la Concha Acústica, ubicada al interior del Parque Agua Azul, los músicos muestran su emoción al poder encontrarse ante no solo una audiencia tan variada, pues también significa la oportunidad de reencontrarse con aquellos fans que se mantienen fieles a su propuesta sonora desde hace 21 años, congregando ya a diferentes generaciones que ahora transmiten el legado de esta banda tapatía a un público más jóvenes.

“Es muy chido ver niños, a cuates que iban ya como adolescentes o adultos, hace muchos años, y ahora van con sus hijos a vernos tocar. Hicimos dos conciertos en el Teatro Diana, fue una experiencia diferente porque no se arma el slam, pero también fue chido ver rostros distintos más cerca. Con Guadalajara siempre hemos tratado de tener cierta variación en los show, pero ya queríamos tocar en un lugar en el que la gente pueda hacer slam. Esta es la mejor manera para cerrar el año”.

Ante una nueva industria

Resaltando las posibilidades que ahora un proyecto musical tiene ante una industria musical completamente inmersa en lo digital y con proyección inmediata a través de las redes sociales, Disidente recuerda que hace dos décadas el panorama era totalmente diferente y difícil, y si bien el éxito llegó de golpe para el cuarteto tapatío, la agrupación siempre tuvo claro el no despegar los pies del suelo y concentrarse en el mensaje que querían dar hubiera fama o no de por medio.

“Era muy duro definitivamente, porque a pesar de que tuvimos la fortuna de que nuestro demo comenzó a sonar mucho en la radio, tampoco era que pudiéramos tocar en cualquier recinto de Guadalajara, porque eran muy grandes o en los pequeños a veces no había manera. Muchas veces crees que suenas en la radio, que la gente ya te conoce y vas abarrotar, pero no es nada de eso, en realidad tienes que hacer un trabajo de campo”

Considerando que Guadalajara vive por mucho un buen momento para que las bandas consoliden su trabajo, Alex enfatiza pese a todas las herramientas y plataformas disponibles, el reto consiste en resistir.

“Creo que lo más difícil es que las bandas tengan esa resistencia, porque nada está escrito, puedes tener mil o millones de ‘likes’ y eso no significa nada, no es real. Resistencia física, emocional y hasta monetaria, porque tienes que vivir de algo y estar en una banda de rock n’ roll implica inversión. Lo más importante es la resistencia y el rock n’ roll es una carrera de resistencia”.

“El rock salva vidas”

Ante los festejos y conmemoraciones que poco a poco se activan en México de cara al Día de Muertos, los integrantes de Disidente se confiesan apasionados por esta tradición mexicana, y con los diversos diálogos, expresiones y reflexiones que esta celebración pone sobre la mesa, la banda resalta la gran carga sentimental que temas, como la muerte, tienen en su trayectoria, en especial, cuando conocen las historias que fanáticos tienen con canciones que eran las favoritas de seres queridos que se han adelantado en el camino o cómo estas canciones han ayudado a otros fans a aferrarse a la vida y desistir del suicidio.

“El rock habla muchísimo de la muerte, creo que siempre está presente”, enfatiza Gustavo Muñoz compartir cómo la música de Disidente, de alguna u otra forma se ha relacionado con este tema.

“Nos lo han dicho mucho, es muy fuerte, porque con la pandemia y antes de eso hubo historias con las que se nos acercaron. Recuerdo un concierto en la Ciudad de México, que me dijeron que a tal a migo le gustaba mucho la canción de ‘Hasta siempre’, que ojalá la pudiéramos tocar, porque él ya partió. En la pandemia estuvo gente en los conciertos y al tiempo nos avisaron que había fallecido, o gente que nos ha dicho que en sus peores momentos llegaron a pensar en lo peor y que nuestra música les ayudó a no hacerlo, o se tatúan frases de nuestras canciones. El rock salva vidas. Esas son las cosas que te hacen decir que has hecho las cosas bien”, destacan Alex y Hugo.

TAMBIÉN LEE: Reactivan la Concha Acústica ante siete mil 500 asistentes

MF