El comediante Teo González, conocido como “el de la cola de caballo”, celebra más de cuatro décadas de trayectoria y la oportunidad de seguir compartiendo su estilo de humor en escenarios nacionales e internacionales. En esta ocasión, lo hará como parte de la segunda edición del RIA Fest, que se realizará el próximo sábado 6 de septiembre en el Teatro Galerías, junto a Rogelio Ramos, José Luis Zágar, Miguel Aguirre y Freddy García.

Para Teo, presentarse en Guadalajara siempre significa reencontrarse con su público y con una ciudad que lo ha visto crecer desde sus primeros pasos frente a las cámaras. “Yo llegué en 1990 o 1991 aquí a Guadalajara a hacer un programa de concursos que se llamaba ‘Va de gane’, con Lalo Armendia. Después empecé con ‘Al Medio Día Club de Alegría’, con Rodrigo Cabello y Lalo España, y luego ‘A nivel de cancha’. Nací en León, pero ya tengo 35 años en Guadalajara. Voy a cumplir ya en dos mesecitos 65 años”, recordó con una sonrisa.

El comediante asegura que hacer memoria de su camino lo llena de satisfacción. “Es gratificante, siento bonito. En todas las entrevistas me hacen razonar y pensar. Qué padre, he tenido la fortuna de hacer algo que me gusta y he dejado huella. No soy un cuate que pasó desapercibido, sino que en todo lo que he hecho he dejado una huella”.

Parte de su permanencia en el gusto del público, dice, se debe a su capacidad de adaptación. “Algo que me ha funcionado mucho es que, como yo siempre hice stand-up, aparte de contar chistes, no fue ajeno para mí el concepto. Yo lo hacía desde el principio, hace 42 años, sólo que no se llamaba stand-up. Lo retomo y lo padre es que las nuevas generaciones me invitan a sus shows y su público me la compra. Yo ya no soy de esta generación, yo ya soy el veterano. Me acuerdo cuando empezaba, yo veía a los grandes y decía ‘son los máster’. Ahora los nuevos me ven y me dicen ‘¿qué onda, máster?’”.

Sobre el RIA Fest, Teo destacó la variedad de estilos que integran la cartelera. “Hablar de Rogelio Ramos es hablar de una institución, el máster de la comedia. Viene José Luis Zágar, que además de ser un gran comediante es un extraordinario ser humano. Y con estilos diferentes, ninguno nos parecemos, pero el final común es el mismo: hacer reír. Luego vienen Miguel Aguirre y Freddy García, triunfadores del programa ‘Parodiando’”.

De la portería a los escenarios

El comediante recordó sus inicios como futbolista, cuando fue tercer portero del Club León. Durante entrenamientos y giras, divertía a sus compañeros con chistes, hasta que en una reunión lo convencieron de subir al escenario.

“Yo quería estar en lo mío, que era el futbol. Digo que son cosas de Dios, que él tiene sus caminos. Toda la vida he disfrutado la comedia, pero no pensaba dedicarme a ella como profesión. Creía que iba a ser una vez cada 15 días, nunca pensé que se podía vivir de esto. Lo entendí con el tiempo y en vez de frustrarme, le eché todas las ganas. Dios no se equivocó”.

La disciplina que adquirió en el deporte, explica, la trasladó a su carrera artística: puntualidad, respeto y profesionalismo. “Eso se llama disciplina. Ganarte un prestigio de respeto a la carrera. Los empresarios lo ven y dicen: ‘este cuate es un profesional, sí va a cumplirme’. Hay otros que cancelan con la mano en la cintura. Yo viajo un día antes para estar en el evento. Eso el público lo nota, y por eso sigo vigente”.

Imperdible

Función en el Teatro Galerías a las 21:30 horas. Boletos en teatrogalerias.com o en las taquillas del inmueble, con precios que van de los 650 a los mil 100 pesos.

