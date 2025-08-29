Este viernes 29 de agosto comienza el fin de semana con el pie derecho y el entretenimiento se hace presente con concierto, obras de teatro y mucho más. Conoce cuáles eventos se realizarán en los recintos más importantes de la Perla Tapatía en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu esparcimiento.

Rostros Ocultos se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Rostros Ocultos

La agrupación tapatía de rock celebra el 36 aniversario de su álbum "Abre tu corazón" con un concierto en el escenario jalisciense, en el que interpretarán los 10 temas que conforman este disco lanzado en 1989. En éste se encuentra la canción El Final, la cual ocupa el puesto 26 en la lista de las 100 mejores canciones de los ochenta en México según VH1 Latinoamérica. Disfruta de una noche de rock coreando temas como Abre tu corazón, Bailando en la oscuridad, El Final, entre otros.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

29 de agosto, 21:00 hrs.

$600.

Moenia regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Moenia

La banda synth pop regresa a la Perla Tapatía con su nueva gira Estamos bien tour para ofrecer un concierto en la ciudad, con el que conmemora 30 años de trayectoria y promociona los sencillos más reciente: Estamos Bien, Consecuencias y Repetir, los cuales ya se pueden escuchar en las plataformas digitales, además de sus renovados éxitos. Diviértete con un nuevo espectáculo lleno de música fresca y grandes hits con nuevos arreglos.

Auditorio Telmex.

30 de agosto, 21:00 hrs.

De $900 a $1,400.

Gloria Trevi dará un concierto en Sede Stage. EL INFORMADOR • H.A. FIGUEROA.

Gloria Trevi

La cantante regia se presentará en Guadalajara para dar un concierto, en el que interpretará las canciones de su reciente álbum "El Vuelo", que contiene 12 temas así como sus clásicos de siempre. Prepárate para vivir una noche inolvidable con Gloria Trevi, quien como antesala a su concierto se ofrecerá la música de un exclusivo DJ en un ambiente lleno de energía en una velada que promete ser única.

Sede Stage.

30 de agosto, 21:00 hrs.

De $1,940 a $4,502.

No te vayas sin decir adiós es la obra de teatro que se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

No te vayas sin decir adiós

Es una obra de teatro protagonizada por Juan Ferrara y dirigida por Enrique Singer. La trama se desarrolla durante una reunión familiar, donde la alegría se transforma en pleitos, reclamos e insultos. Existe una verdad oculta que los ha hecho vivir una gran mentira, esta verdad inconfesable está a punto de salir a la luz y podría provocar la devastación de la familia. Una obra impactante que muestra los rencores, odios y envidias ocultos entre las bromas y risas de algunas reuniones familiares.

Teatro Galerías.

31 de agosto, 17:00 hrs.

$500, $700, $900, $1,000, $1,100 y $1,200.

Otros Eventos

Mayela Orozco canta a Juan Gabriel EN Escenika Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Verso y reverso con Coral Bracho

Librería Carlos Fuentes. 29 de agosto, 18:30 hrs. Ingreso con registro.

Marca MP

Only enamorados tour. Auditorio Telmex. 29 de agosto, 21:00 hrs. De $400 a $2,800.

Tributo a Luis Miguel por Coco Zaragoza

Escenika Teatro Bar de Palcco. 29 de agosto, 21:00 hrs. $500. Para mayores de 18 años.

Segunda exposición de laudería

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 29 de agosto, 16:00 hrs. Entrada libre.

Alexa Zuart

Stand Up. Teatro Galerías. 29 de agosto, 21:00 hrs. $450, $550 y $650.

Ciclo de Guitarra: Pablo Garibay & Cuarteto Arche

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 29 de agosto, 20:30 hrs. $300.

Se me subió el muerto

Teatro Galerías. 30 de agosto, 21:00 hrs. $800 y $950.

Mayela Orozco canta a Juan Gabriel

Escenika Teatro Bar de Palcco. 30 de agosto, 21:00 hrs. $400. Para mayores de 18 años.

NY Jazz All Stars: Ben Wendell Quartet

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 4 de septiembre, 21:00 hrs. De $450 a $700.

El Cuervo de Poe: 20 Años de oscuridad inquebrantable

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 4 de septiembre, 21:00 hrs. $400.

XM