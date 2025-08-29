El Teatro Degollado se vistió de gala este viernes para abrir la primera de seis noches temáticas dentro de la edición XXXII del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. La velada, dedicada a la Época Dorada del cine y la música mexicana, transformó el recinto en un viaje sonoro que rindió homenaje a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Cuco Sánchez y Miguel Aceves Mejía.

La noche arrancó con cierto desconcierto. El enmallado que rodea la Plaza Liberación por las remodelaciones confundió a más de un asistente que buscaba la entrada correcta al histórico teatro. Sin embargo, una vez que el reloj marcó las 20:00 horas, todo quedó atrás. El telón se abrió y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por Enrique Radillo, levantó los ánimos la interpretación de Guadalajara. Fue el anuncio de que la fiesta había comenzado.

El Mariachi de América se sumó en el escenario con un repertorio que hizo recordar a Pedro Infante. Bésame morenita, La tertulia, Amorcito corazón y Gavilán pollero devolvieron al público la voz de uno de los ídolos más grandes de la música mexicana. Cada acorde era acompañado por palmas y coros, en un gesto de complicidad entre los músicos y los asistentes.

El homenaje siguió su curso con el turno de Cuco Sánchez, cuyas composiciones mantuvieron viva la emoción. Temas como "La cama de piedra", "No soy monedita de oro", "Anillo de compromiso" y "El mil amores" desataron aplausos inmediatos. La conexión con el público se fortaleció en ese punto de la velada.

No faltaron tampoco las coplas populares de Jorge Negrete y Pedro Infante, ni las interpretaciones de Javier Solís, que con piezas como Esos altos de Jalisco, "Tequila con limón" y "Soy mexicano" hicieron retumbar el recinto.

Tras una breve pausa, llegó el turno del Mariachi Los Camperos de Jesús “Chuy” Guzmán, agrupación proveniente de Los Ángeles. Su energía encendió de nuevo el escenario con "La noche y tú", "Mi ciudad", "Solo Dios", "Yo sin ti", "Fallaste corazón" y "Prieta linda". Fue un bloque de canciones que reafirmó el poder del mariachi como símbolo de identidad dentro y fuera del país.

Entre los asistentes, Rocío Madrigal, quien acudió acompañada de su madre, compartió la carga emotiva que este evento tiene para ella. “Vengo con mis papás desde que tengo 19 años, ya tengo 28. Es una tradición en mi familia venir a las galas. Ellos me lo inculcaron, ya mi papá falleció, pero mi mamá y yo seguimos viniendo. Además de que nos gusta, es como volver a recordar esos momentos cuando veníamos los tres. Es muy bonito”, contó conmovida.

El homenaje a la Época Dorada fue apenas el inicio. Durante seis noches, el Degollado se convertirá en escenario para revivir los grandes tesoros de la música mexicana. Así, hasta el 7 de septiembre, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería seguirá llevando su espíritu festivo a distintos rincones de Jalisco.

MF