Horóscopo Negro para HOY 1 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Aries, para un poco, por favor. Tu cuerpo ya te lo está pidiendo a gritos: septiembre arranca y tú estás como si te hubiera pasado un camión por encima. El cansancio acumulado te pesa y te duela la espalda, los músculos y hasta la cabeza. TAURO (21 abril-20 mayo).Tauro, nueva semana y nuevo mes. Hoy lunes arranca septiembre y para ti siempre ha sido un mes especial, casi como darle al botón de reset. Es como si todo volviera a empezar: Y créeme que, ahora mismo, lo necesitas como el aire. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Madre Santa, Géminis, últimamente están pasando mil cosas en tu vida, todo el rato: mil estímulos, mil responsabilidades, una lista infinita de cosas pendientes, pero, ¿sabes qué? Esta semana se siente distinta, se siente especial.CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, sé que ahora mismo lo que más te preocupa es la salud, y no solo la tuya, sino también la de alguien cercano. Ese "no saber qué va a pasar" te tiene en vilo, pero respira, querida, porque lo peor que puedes hacer ahora mismo es vivir adelantándote a escenarios que aún no han pasado.LEO (23 julio-22 agosto).Leo, llevas unas semanas un poco perdido, como desconectado, sin foco, muy en "modo avión". Y claro, ese no eres tú. Por eso ahora que empieza septiembre, algo dentro de ti se enciende y dices: "ya basta, hora de tomar las riendas de mi vida". VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, por fin. Empieza tu mes favorito: septiembre. El mes de poner orden, de nuevos propósitos, de volver a la rutina que tanto te gusta y que te hace sentir en tu salsa. Y claro, es que es tu mes, tu temporada, tu momento de brillar sin que nadie te agobie. Con información del Horóscopo Negro.