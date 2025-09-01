Horóscopo Negro para HOY 1 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Sales de una semana bastante movidita, y lo sabes. Tu carácter y tu humor no estaban en su mejor momento que digamos, las vibes estaban raras, la tensión estaba por todos lados, contigo y con los demás. Pero escucha: eso ya quedó atrás. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Escorpio, nueva semana, nuevo mes y tú vas a ponerte las pilas para ir a por todas. No vas a dejar nada sano y salvo, porque hay personas que no se cansan de ir detrás de ti. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Han sido semanas complicadas, de esas en las que tu fuerza de voluntad ha sido lo único que te ha mantenido a flote. Pero ahora, poco a poco, empiezas a notar que las cosas vuelven a su sitio. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Están pasando un montón de cosas positivas en tu vida últimamente, pero claro, tú sigues emperrado en mirar solo lo malo. Y no, no me vengas con el cuento de que “eres realista”, porque lo que estás haciendo es encerrarte en el pesimismo y olvidarte de todo lo que ya has conseguido. ACUARIO (22 enero-19 febrero).Tu cuerpo te pide un poco de rutina, de orden, de cuidarte, pero ojo, a tu manera, porque tú no puedes vivir en piloto automático. Lo que realmente te mueve es probar cosas nuevas, arriesgar, innovar tanto en el trabajo como en tus relaciones.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Piscis, esta semana toca soltar. Sí, ya sé que no es fácil, que tiendes a acumular emociones, recuerdos, dramas y hasta personas que ya no pintan nada, pero si no dejas espacio, lo bueno que está llegando a tu vida no va a tener dónde quedarse. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO