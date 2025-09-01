Taylor Swift y las películas que han inspirado su música

Taylor Swift nunca ha ocultado su amor por el cine. No solo como espectadora o actriz ocasional, sino como artista que bebe del lenguaje cinematográfico para dar forma a su universo musical. Ahora que en días recientes anunció su compromiso con Travis Kelce —con una puesta en escena digna de película y un diamante deslumbrante—, es buen momento para repasar cómo el cine ha influido directamente en sus canciones más emblemáticas.

Películas que han inspirado la discografía de Taylor Swift

Dieciséis velas (1984)

Durante la creación de su exitoso álbum 1989, Swift encontró inspiración en los clásicos de John Hughes. Películas como Dieciséis velas y El club de los cinco se convirtieron en referencias; en una entrevista con MTV, confesó que se detenía en los fotogramas para imaginar los pensamientos de los personajes.

El laberinto del fauno (2006)

En 2020, Taylor se sumergió en el cine oscuro de Guillermo del Toro. El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, fueron películas que vio una y otra vez. “Mi mundo se convirtió en bosques, leyendas y criaturas mitológicas”, confesó en el Festival de Toronto de 2022.

Tal como éramos (1973)

Swift reconoció que el corto que acompañó la versión de 15 minutos de All Too Well, lanzado en 2021, se inspiró en Tal como éramos (1973), particularmente en el apartamento de Katie Morosky, el personaje de Barbra Streisand.

Historia de un matrimonio (1970)

La estética de All Too Well también bebe de Historia de un matrimonio (1970). Además, The Souvenir y su secuela, dirigidas por Joanna Hogg, también le resonaron.

Sentido y sensibilidad (1995)

Tras lanzar Folklore, Swift no tardó en presentar su álbum gemelo: Evermore. En una entrevista con Entertainment Weekly, Swift aseguró que veía Sentido y Sensibilidad por Ang Lee durante el proceso creativo.

El hilo fantasma (2017)

En 2022, durante una entrevista con Time, la cantante reveló que El hilo invisible (Paul Thomas Anderson) fue una fuerte inspiración para la canción Mastermind, incluida en Midnights. “Me acusaron muchas veces de ser calculadora, ahora lo tomo como un halago”, confesó.

Alguien especial (2019)

La comedia romántica, protagonizada por Gina Rodriguez, fue el punto de partida para Death by a Thousand Cuts, una canción incluida en Lover. “Me despertaba con sueños sobre esa historia. Tuve que escribir una canción”.

