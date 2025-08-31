La quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su fin con una nueva gala de eliminación. Como en cada domingo, uno de los habitantes deberá despedirse del reality y abandonar su sueño de llegar a la gran final.

En esta ocasión, la placa de nominados estuvo marcada por un fuerte contraste: cinco integrantes del Cuarto Noche quedaron en riesgo frente a solo dos del Cuarto Día. El ambiente dentro de la casa no es el más tranquilo, pues los conflictos entre habitaciones han crecido, desde las quejas de Mariana Botas contra Alexis Ayala hasta los señalamientos por una supuesta agresión a Abelito en la última fiesta.

El quinto expulsado se sumará a la lista de eliminados en la que ya figuran nombres como Priscila Valverde, quien dejó la competencia después de enfrentarse en la dinámica del carrusel a “El Guana”.

¿Quiénes son los nominados de la semana 5?

La dinámica para definir a los sentenciados fue distinta a la habitual. Alexis Ayala y Facundo tuvieron la oportunidad de sumar o restar puntos a sus compañeros mediante una ruleta. Ayala le quitó un punto a Mariana Botas y tres a Facundo, lo que modificó la votación final.

Con ello, los habitantes en riesgo son:

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Mar Contreras

¿Quién logró salvarse?

El líder de la semana, Shiky Clement, mantuvo la inmunidad tras derrotar en la prueba a Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Además, decidió “regresarle el favor” a Facundo y lo retiró de la lista de nominados, asegurándole al conductor una semana más dentro de la casa.

¿Cómo van las votaciones hasta ahora?

Así van las votaciones al momento:

Aldo de Nigris – 22%

Aarón Mercury – 22%

Alexis Ayala – 12%

Mariana Botas – 12%

Mar Contreras – 11%

Abelito – 11%

Dalilah Polanco – 10%

¿Cómo y dónde votar?

El público es quien define el futuro de los participantes a través de la página oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Los horarios de votación varían entre miércoles, jueves, viernes y domingo, según las galas y programas especiales. Los suscriptores de VIX Premium pueden emitir hasta diez votos diarios, mientras que los usuarios generales cuentan con uno por día.

La gala de eliminación, conducida por Galilea Montijo, se transmite en vivo por Las Estrellas y VIX Premium a partir de las 20:30 horas.

EE