Dos representantes del llamado “reggaetón mexa” se integran al cartel de uno de los festivales musicales más prestigiosos del mundo: Coachella.

La noche del domingo, los organizadores sorprendieron al revelar el elenco de su edición 2026, en el que destacan artistas como Karol G, Justin Bieber, The Strokes y Sabrina Carpenter. Entre esos grandes nombres sobresale la participación de los mexicanos Cachirula & Loojan, quienes llevarán su propuesta al escenario californiano.

Originarios de la CDMX, ambos artistas forman parte de la nueva ola de artistas que está llevando el sonido mexicano más allá de las fronteras, y en abril de 2026 tendrán la oportunidad de demostrarlo en uno de los escenarios más grandes.

Alejados de la música comercial y las grandes industrias, Cchirula & Loojan iniciaron su carrera en el terreno independiente, cada uno por separado.

Cachirula es un proyecto liderado por Julieta García. Su estilo fusiona sonidos urbanos mexicanos con la guaracha colombiana. Debutó en 2018 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más fuertes en su género.

Loojan, por su parte, es cantante y productor. Su música se caracteriza por mezclar ritmos latinos y urbanos con elementos electrónicos. Con tan solo 21 años, Edgar Ulises Luján (su nombre real) ha logrado destacar en la escena musical nacional e internacional.

Ya como agrupación, se viralizaron con temas como "Uii" y "Beiby", donde comparten créditos con El Bogueto y El Malilla, respectivamente.

Pero esta no es la primera vez que los mexicanos pisarán un festival musical, en 2024 fueron una de las cartas fuertes del "Flow Fest", el encuentro más grande de la música urbana en México.

Cachirula & Loojan se presentarán los viernes 10 y 17 de abril, los mismos días en los que estará Sabrina Carpenter.

